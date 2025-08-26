CSGT Hà Nội căng mình bảo đảm giao thông trong mưa ngập 26/08/2025 12:47

(PLO)- Trong sáng nay, lượng lượng CSGT Hà Nội đã tăng cường, tổ chức phân luồng giao thông tại các ngã tư, phòng ngừa ùn tắc, đồng thời hướng dẫn phương tiện tránh khu vực ngập sâu.

Do ảnh hưởng của bão số 5, mưa lớn kéo dài từ đêm 25-8 đến sáng nay (26-8), đã khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu, gây ùn tắc giao thông. Lực lượng CSGT Hà Nội đã túc trực tại các điểm nóng để phân luồng, hỗ trợ người dân di chuyển an toàn.

CSGT hỗ trợ người dân qua điểm ngập úng. Ảnh: CA

Trước tình hình mưa ngập phức tạp, Ban Chỉ huy Phòng CSGT Hà Nội đã chỉ đạo các đội địa bàn huy động lực lượng có mặt từ sớm tại các tuyến phố trọng điểm, phối hợp cùng công an phường và các đơn vị chức năng tổ chức phân luồng, hướng dẫn phương tiện di chuyển theo tuyến đường phù hợp, đồng thời cảnh báo, chốt chặn tại các điểm nước dâng cao nguy hiểm.

CSGT phân luồng trên đường Đê La Thành trong cơn mưa nặng hạt sáng 26-8. Ảnh: CA

Trong sáng 26-8, các Đội CSGT Hà Nội đã tăng cường lực lượng, tổ chức phân luồng giao thông tại các ngã tư, phòng ngừa ùn tắc, đồng thời hướng dẫn phương tiện tránh khu vực ngập sâu.

Đội CSGT đường bộ số 2 phân luồng tại Chu Văn An - Trần Phú. Ảnh: CA

Tại nút giao Trần Phú - Chu Văn An, một cây lớn bị gãy đổ chắn ngang đường, đè lên hai xe ô tô; lực lượng CSGT đã kịp thời có mặt phân luồng, phối hợp với các lực lượng chức năng cưa cắt, di dời, khắc phục sự cố.

Trên đường Võ Chí Công, nhiều đoạn bị ngập cục bộ, CSGT đã căng mình làm nhiệm vụ, hỗ trợ người dân lưu thông qua điểm ngập.

CSGT làm nhiệm vụ trên đường Võ Chí Công. Ảnh: CA

Tại đường Huỳnh Thúc Kháng, nhiều đoạn nước ngập sâu, tổ công tác lập rào chắn, phân luồng hướng dẫn các phương tiện vòng tránh.

Hiện lực lượng CSGT Hà Nội vẫn tiếp tục trực chiến tại các điểm ngập trọng yếu, đồng thời khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin thời tiết, hạn chế di chuyển vào khu vực ngập sâu và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn giao thông.

CSGT Hà Nội sử dụng xe chuyên dụng hỗ trợ đưa phương tiện của người dân qua điểm ngập sâu. Ảnh: CA

Trưa ngày 26-8, Công an Hà Nội cho biết thời điểm 11 giờ 20 cùng ngày, các tuyến đường ùn tắc giao thông gồm: Cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên; Vành đai 3 hướng về Mai Dịch; Cầu Thăng Long hướng vào trung tâm; Phạm Văn Đồng hướng vào trung tâm.

Các tuyến đường ngập lụt gồm: Cổng sân vận động Mỹ Đình vẫn còn một số đoạn ngập nước; Quốc lộ 21 ngã ba Ba La -Ngã tư Cổ Linh - Đàm Quang Trung (Cổng siêu thị Aeon Mall); Cổng sau viện K Tân Triều rẽ vào Phạm Tu (ngã ba Xa La); Trước cổng Bộ Công An (47 Phạm Văn Đồng).