2 ứng dụng giúp bạn né các khu vực ngập nước do ảnh hưởng của bão số 5 26/08/2025 11:57

(PLO)- Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, sáng 26-8, hoàn lưu từ bão số 5 đã gây mưa lớn diện rộng ở TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường nhanh chóng bị ngập sâu, gây ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình đi lại của người dân. Chưa kể đến việc xe cộ có thể bị hư hỏng, chết máy, chi phí sửa chữa tăng cao… Do đó, để bảo vệ phương tiện trong mùa mưa, bạn đọc có thể áp dụng một số mẹo nhỏ sau đây để né các khu vực ngập nước.

1. Ứng dụng TTGT TP.HCM

Nếu đang sống tại TP.HCM, bạn có thể theo dõi các tuyến đường bị ngập, kẹt xe thông qua ứng dụng Thông tin giao thông TP.HCM (TTGT TP.HCM).

Ứng dụng này cho phép người dùng xem trực tiếp hình ảnh từ camera giao thông, cập nhật mỗi lần sau khoảng 10 giây, cũng như biểu đồ cảnh báo vùng ngập theo bản đồ tương tác. Do đó, bạn có thể chủ động điều chỉnh đường đi, tránh các khu vực bị ngập sâu và tiết kiệm thời gian.

Né các khu vực bị ngập nước do ảnh hưởng của bão số 5. Ảnh: TIỂU MINH

2. AI dự báo ngập lụt

Trước đó không lâu, Sở KH&CN TP.HCM và Đài Khí tượng Thuỷ văn Nam Bộ đã hợp tác triển khai xây dựng bản đồ 2D dự báo ngập, dựa trên dữ liệu lịch sử và ảnh radar Nhà Bè, cập nhật mỗi 10 phút, cùng hơn 1.188 kịch bản ngập có thể xảy ra.

Người dân sẽ nhận được cảnh báo về khả năng ngập trong bán kính 5 km theo lộ trình đã thiết lập, một giải pháp dự báo hữu hiệu giúp chủ động ứng phó trước bão, mưa lớn.

Không đi qua các khu vực bị ngập nước quá sâu là cách tốt nhất để bảo vệ phương tiện. Ảnh: TIỂU MINH

Làm gì để bảo vệ phương tiện an toàn trong mùa mưa bão?

Các chuyên gia giao thông khuyến cáo, người đi xe máy không nên cố chạy qua đoạn ngập quá nửa bánh xe. Nếu nước đã tràn lên tới pô xe, nguy cơ xe chết máy rất cao. Với ô tô, mức nước an toàn chỉ khoảng 20-25 cm, tương đương nửa bánh xe.

Một thói quen khác mà bạn cũng cần chú ý là không nổ máy ngay khi xe vừa bị ngập, bởi việc này có thể khiến động cơ hư hỏng nặng hơn. Thay vào đó, chủ xe nên ngắt điện, đưa phương tiện về garage để kiểm tra, vệ sinh.

Mưa nhiều không chỉ gây ngập mà còn khiến phương tiện xuống cấp nhanh hơn. Độ ẩm cao có thể làm gỉ sét khung sườn, giảm tuổi thọ ắc-quy. Do đó, việc kiểm tra xe định kỳ trong mùa mưa là cần thiết.

Các garage khuyến nghị chủ xe nên vệ sinh lọc gió, thay dầu sớm hơn so với lịch bảo dưỡng thông thường. Với ôtô, việc lắp thêm ốp gầm chống nước và kiểm tra ron cửa cũng giúp hạn chế nước tràn vào khoang lái.

Nhìn chung, dù có công nghệ hỗ trợ, biện pháp kỹ thuật và những lời khuyên từ các chuyên gia, yếu tố quyết định vẫn nằm ở ý thức người dân khi tham gia giao thông trong mùa mưa. Đừng cố vượt qua đoạn ngập, giữ khoảng cách an toàn, kiểm tra xe định kỳ là những cách đơn giản để bảo vệ phương tiện trong mùa mưa bão.