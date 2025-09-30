Hà Nội ngập khắp nơi, nhiều sinh hoạt bị ảnh hưởng nghiêm trọng

+ Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp thông tin về thủy điện Trung Quốc xả lũ
Theo Sở Ngoại vụ Tuyên Quang, văn phòng Ngoại sự huyện Malipho, châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã thông tin về việc Trung Quốc có kế hoạch xả lũ thủy điện Ma Lù Thàng vào lúc 12 giờ (giờ Hà Nội) ngày 30-9. Cùng thời điểm, hồ thủy điện Tuyên Quang hiện đã mở tám cửa xả đáy.
Trao đổi với PLO, Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết: Hiện nay, thuỷ điện Ma Lù Thàng (Trung Quốc) đang xả khoảng 300 m³/giây. So với thủy điện Tuyên Quang đang xả tới 5.000 m³/giây thì mức này có ảnh hưởng nhưng không đáng kể. Phía bạn cũng đã thông báo rất rõ sẽ duy trì mức xả 300 m³/giây trong vòng 72 tiếng.
“Về góc độ đối ngoại và thực tế vận hành, trước hết chúng ta ghi nhận và cảm ơn phía Trung Quốc đã chủ động thông tin sớm. Việc họ xả từ từ trong 72 tiếng, thay vì xả cấp tập một lần, là cách làm rất hợp lý, phù hợp với quy trình vận hành chung. Với lượng xả này, dòng chảy có tăng nhưng mức ảnh hưởng đến lũ trên sông Lô – sông Gâm là không đáng kể”.
Đối với thủy điện Tuyên Quang, hiện việc xả lũ được thực hiện đúng quy trình và đã có thông báo đầy đủ tới các địa phương hạ du. Khi lũ về, họ xả theo kịch bản đã được xây dựng trước — bao nhiêu cửa, lượng nước về từng khu vực đều có phương án cụ thể. Các địa phương, đặc biệt là cấp xã, cần bám sát và chỉ đạo ứng phó đúng theo kịch bản này.
Về tình hình mưa, dự báo từ tối nay đến ngày mai mưa sẽ chấm dứt. Riêng Hà Nội, mưa sẽ kết thúc khoảng từ 18h30 đến 19h tối nay. Ở các tỉnh khác, lượng mưa cũng sẽ giảm cơ bản vào ngày mai. “Tuy nhiên, hết mưa không có nghĩa là đã hết lũ. Hiện nay, chúng tôi tập trung cảnh giác với nguy cơ sạt lở và lũ muộn — tức là lượng nước tích trên các đồi, suối sẽ đổ xuống sau”, ông Hiệp nhấn mạnh.
Các khu vực nguy cơ đã được khoanh vùng và cập nhật trên trang web của Cục Khí tượng thuỷ văn, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai. Người dân và chính quyền địa phương có thể tra cứu để chủ động ứng phó.
+ Nhiều thuỷ điện ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ đang xả lũ
Do ảnh hưởng bão số 3 và hoàn lưu sau bão, nhiều tỉnh, thành phố ở miền Bắc và miền Trung đã xảy ra mưa lớn kéo dài. Lượng nước về ồ ạt khiến nhiều thuỷ điện ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ đang phải tiến hành xả lũ.
Tính đến 18 giờ ngày 30-9, ở miền Bắc, có thuỷ điện Tuyên Quang đang mở 8 cửa xả đáy, thuỷ điện Hoà Bình đang mở 1 cửa xả đáy, thuỷ điện Thác Bà đang mở 3 cửa xả mặt.
Bắc Trung Bộ có thuỷ điện Trung Sơn đang mở 3 cửa xả mặt, thuỷ điện Bản Vẽ đang mở 6 cửa xả mặt, thuỷ điện Quảng Trị đang mở 1 cửa xả mặt.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, các nhà máy thủy điện thuộc EVN (trong đó bao gồm các Tổng Công ty Phát điện) ở khu vực bị ảnh hưởng bão số 10 vẫn đảm bảo an toàn công trình. Đến 16 giờ chiều ngày 30-9 có 20 hồ thủy điện đang thực hiện điều tiết xả tràn.
Thủy điện Tuyên Quang, lưu lượng về hồ lớn nhất lên tới 6985m3/s lúc 09h30 ngày 30-9, đến 13 giờ giảm còn 5550m3/s. Hiện tại Thủy điện Tuyên Quang đang mở 8 cửa xả sâu để đảm bảo an toàn công trình.
Thủy điện Thác Bà, lưu lượng về hồ lớn nhất lên tới 4110m3/s lúc 22 giờ ngày 29-9, đến 13 giờ giảm còn 2820m3/s, hiện tại Thuỷ điện Thác Bà đang mở 3 cửa xả mặt.
Trao đổi với PLO, ông Phùng Tiến Dũng, Trưởng phòng Dự báo thủy văn, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết việc thuỷ điện Tuyên Quang mở 8 cửa xả thì lũ tại trạm Tuyên Quang lên mức báo động 3, gây ngập lụt ở thành phố Tuyên Quang (cũ).
Các hồ xả lũ làm hạ du tăng mực nước nhưng đang ở mức an toàn
Trước tình trạng thuỷ điện ở miền Bắc xả lũ, trao đổi với PLO, TS.Lương Hữu Dũng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thủy văn và Hải văn, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, hiện nay, mực nước ở vùng hạ lưu vẫn chưa cao, nên các hồ xả xuống hạ du làm tăng mực nước nhưng hiện ở mức an toàn.
Ngày 30-9, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, những cơn mưa lớn trút xuống Hà Nội từ đêm 29-9 đến ngày hôm nay đã khiến cho nhiều nơi của Hà Nội ngập trong nước.
Cuối giờ chiều, dòng người trở về càng khiến cho nhiều tuyến giao thông của Thủ đô trở nên hỗn loạn, ùn ứ.
Tại khu vực Phường Phúc Lợi, Hà Nội, mực nước dâng cao ở một số điểm thấp, trũng khiến việc đi lại của người dân hết sức khó khăn.
Chần chừ dừng xe lại trước một điểm ngập sâu trên đường Hoàng Thế Thiện, anh Hữu Hưng, cho biết: Tôi đang quan sát các xe đi qua xem mức độ ngập đến đâu, từ đó mới quyết định băng qua hay không.
Chia sẻ với PLO, chị Ngô Hương, vợ của hoạ sĩ Thành Chương, người sáng lập Việt Phủ Thành Chương cũng cho biết, hơn hai mươi năm nay chưa từng có trận nào nước đổ về dữ dội như thế.
“Kể cả bão Yagi gió mạnh cây đổ, nhưng nước không dữ như lần này. Việt Phủ vốn ở sườn đồi, thoát nước tự nhiên rất tốt, hệ thoát nước lại lớn, mà lần này cũng quá tải. Chưa bao giờ thấy cảnh ngập bùn đất cả trong và ngoài đến vậy’- chị Ngô Hương chia sẻ.
Trên các diễn đàn, hội nhóm, nhiều người cũng bày tỏ tình cảnh dở khóc dở cười của mình. ‘Tôi cố về sớm rồi, đi gần hai tiếng đến đúng điểm ngập lại phải quay lại chỗ cũ. Giờ mấy tiếng rồi vẫn chôn chân tại đây, không biết bao giờ mới được về”- chị Phương Lan nói trong một nhóm cư dân.
Một số người khác cũng mách nhau giải pháp, để xe ở công ty, sau đó ra đường gọi xe hoặc xin đi nhờ xe của người khác. “Gọi xe thì thất bại rồi, tôi gọi xe mấy tiếng mà không xe nào nhận”- một thành viên chia sẻ.
V.THINH
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có văn bản đề nghị các nhà trường bị ảnh hưởng của mưa bão, ngập lụt, cần chủ động xây dựng phương án, hình thức học tập phù hợp.
Chiều 30-9, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có thông tin khẩn về văn bản gửi ủy ban nhân dân các phường, xã và các trường học trực thuộc đề nghị tập trung triển khai biện pháp phòng chống, ứng phó với mưa bão, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất.
Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các nhà trường bị ảnh hưởng của mưa bão, ngập lụt, cần chủ động xây dựng phương án, hình thức học tập phù hợp.
Các trường có học sinh bán trú cần quản lý chặt chẽ học sinh. Việc di chuyển của học sinh phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình. Các nhà trường cần chuẩn bị đầy đủ nước uống, lương thực, thực phẩm để bảo đảm nhu cầu sinh hoạt cho học sinh ở lại trường trong thời gian mưa bão.
Các nhà trường khẩn trương di dời tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ, sách vở đến nơi an toàn bảo đảm không hư hại, hỏng hóc, mất mát, hạn chế tối đa thiệt hại do bão gây ra.
Hà Nội yêu cầu các trường rà soát sẵn sàng các kế hoạch, triển khai các phương án ứng phó thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”; rà soát hệ thống cây xanh trong khuôn viên nhà trường, nếu phát hiện những cây lâu năm có nguy cơ gãy, đổ thì phải báo cáo để xử lý kịp thời, trường hợp chưa thực hiện ngay được thì phải có cảnh báo nguy hiểm và liên hệ với cơ quan chuyên môn để được xử lý trong thời gian sớm nhất.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, Hà Nội đã có mưa lớn kéo dài gây ngập úng nhiều khu vực, nhiều tuyến đường. Hôm nay, 30-9, nhiều trường học ở Thủ đô đã phải chuyển sang học online hoặc thông báo cho phụ huynh đến đón con sớm.
Một số trường trong khu vực bị ngập nhà trường đã linh hoạt các giải pháp để hỗ trợ học sinh. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Nhuế 2, cô Phùng Thị Thu Huyền, Hiệu trưởng nhà trường cho hay trường nằm trong khu vực bị ngập sâu. Vì vậy, trưa nay, nhà trường đã phải báo cáo Ủy ban Nhân dân phường Đông Ngạc đề nghị phương án hỗ trợ. Phường Đông Ngạc đã liên hệ lực lượng quân đội huy động xe chở học sinh ra khỏi khu vực ngập lụt để phụ huynh đón.
Tại Trường Tiểu học Nam Trung Yên, nước ngập toàn bộ sân trường. Thầy cô giáo đã kê bàn ghế ra sân trường để làm cầu cho phụ huynh đón học sinh.
Trong khi đó, theo bản tin lúc 15 giờ hôm nay của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hình ảnh trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy vùng mây đối lưu còn tồn tại và tiếp tục phát triển mạnh trên khu vực: Hồng Hà, Bồ Đề, Hai Bà Trưng, Bạch Mai, Vĩnh Tuy, Phương Liệt, Tương Mai, Hoàng Mai, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Đống Đa, Yên Sở...
Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo trong khoảng từ nay đến đến 4 giờ tới, các khu vực nói trên và khu vực lân cận của nội thành Hà Nội tiếp tục có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
PV
Tại phường Phú Lương (Hà Nội), mưa lớn kéo dài nhiều giờ khiến nước không kịp rút, gây ngập sâu tại nhiều tuyến đường chính. Nước ngập sâu đến quá nửa bánh xe khiến nhiều xe chết máy, nhiều người phải xuống dắt bộ.
Chị Nguyễn Thị Tha (Tổ dân phố 6, Phú Lương) cho biết: “Đợt ngập này còn cao hơn cả đợt mưa do bão Yagi năm 2024. Mọi năm, nước ngập cao lắm cũng chỉ hết bậc nhà, nhưng năm nay, nước tràn cả vào trong nền nhà”.
Mưa lớn tiếp diễn vào đúng cuối giờ chiều, giờ tan tầm của nhiều người đi làm về, và học sinh tan học, nên vừa ngập, vừa xảy ra tắc đường, khiến một số người dân không giữ được bình tĩnh, dẫn đến xảy ra to tiếng, cãi vã với nhau.
PV
Khu vực đường Kim Mã không ngập, tuy nhiên phương tiện giao thông chật cứng hai bên đường từ nhiều tiếng. Các xe di chuyển chậm chạp, nhích từng chút một.
M.TRUC