Hà Nội: Mưa lớn, đường vào khu công nghiệp ngập, xe tải tắc hàng km 30/09/2025 15:23

(PLO)- Hoàn lưu bão số 10 gây mưa lớn trên diện rộng khiến nhiều khu vực tại Hà Nội ngập nặng, đặc biệt, khu công nghiệp Quang Minh bị ngập khiến xe tải tắc dài hơn 1 km trên đường Võ Văn Kiệt…

Chiều 30-9, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 (Bualoi), trên địa bàn thành phố xuất hiện mưa lớn từ sáng cùng ngày, tập trung mạnh trong khoảng từ 11 giờ đến 13 giờ. Một số khu vực ghi nhận lượng mưa trên 150 mm chỉ trong vòng 2 giờ.

Hà Nội mưa lớn sau bão số 10 khiến nhiều khu vực bị ngập, trong đó có Khu công nghiệp Quang Minh. Xe tải tắc thành hàng, kéo dài hơn 1 km trên đường dẫn vào khu công nghiệp.

Nhiều tài xế xe tải cho biết họ đến chờ bốc hàng từ sáng sớm nhưng 7-8 tiếng rồi vẫn chưa vào được khu công nghiệp do nước vẫn ngập.

Clip xe tải vận chuyển hàng hoá vào Khu công nghiệp Quang Minh bị tắc thành hàng dài trên đường Võ Văn Kiệt do đường vào Khu công nghiệp bị ngập.

Tại đoạn rẽ từ đường Võ Văn Kiệt vào khu công nghiệp Quang Minh (xã Quang Minh), xe tải bị tắc thành hàng dài do tuyến đường vào khu công nghiệp bị ngập do mưa lớn, nhiều đợt kéo dài từ đêm cho đến trưa ngày 30-9.

Anh N.V.D, một tài xế xe tải cho hay xe của anh phải chờ từ sáng sớm nhưng đến trưa cùng ngày vẫn phải xếp hàng chờ tại bãi đỗ xe trước Tổ hợp thương mại Melinh PLAZA.

“Xe của tôi phải bốc hàng lên Hoà Bình, mà chờ từ 6 giờ sáng rồi vẫn chưa vào được nhà máy để bốc hàng. Đoạn đường vào khu công nghiệp bị ngập, các xe tải không vào được”, anh N.V.D cho nói.

Ngã ba Duy Tân - Phạm Hùng bị ngập do mưa lớn, phương tiện giao thông qua lại khó khăn, một số phương tiện bị chết máy do nước ngập sâu.

Mưa lớn khiến phố thành sông, nhiều phương tiện giao thông bất đắc dĩ biến thành xe lội nước.

Một thanh niên đi xe máy phải quay đầu trên đường Nguyễn Xiển để tìm đường khác do tuyến phố này bị ngập nặng do mưa lớn kéo dài từ sáng.

Tương tự, nhiều khu vực tại Hà Nội đường xá cũng ngập nặng, giao thông ùn tắc do mưa lớn cấp tập, trong thời gian ngắn khiến các điểm ngập, úng không kịp thoát nước.

Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, nhiều điểm có lượng mưa đặc biệt lớn như phường Ô Chợ Dừa (319,6 mm), xã Vĩnh Thanh (310,5 mm), phường Hai Bà Trưng (195,3 mm), phường Tây Hồ (190 mm). Các khu vực khác như Thanh Xuân, Văn Miếu, Đại Mỗ, Hoàng Liệt cũng ghi nhận lượng mưa dao động 140-165 mm.

Công nhân của Công ty thoát nước Hà Nội huy động người và phương tiện để giải toả điểm úng ngập tại đường Nguyễn Xiển.

Theo thống kê, tính đến 13 giờ ngày 30-9, Hà Nội đã xuất hiện 65 điểm úng ngập tại nhiều tuyến đường và khu dân cư, trong đó có các vị trí trọng điểm như: hầm chui Đại lộ Thăng Long, đường Trần Bình (quận Cầu Giấy), phố Phan Văn Trường, đường Quang Trung (Hà Đông), khu vực ngã ba Mỹ Đình - Thiên Hiền, phố Bùi Xương Trạch, đường Nguyễn Trãi, phố Thái Hà, ngã tư Tây Sơn - Thái Hà, phố Minh Khai (chân cầu Vĩnh Tuy), ngã năm Bà Triệu…

Ngoài ra, nhiều tuyến phố trung tâm như Lê Đức Thọ, Đỗ Đức Dục, Liễu Giai, Huỳnh Thúc Kháng, Thái Hà, Nguyễn Khuyến… cũng bị ngập, gây khó khăn cho giao thông và sinh hoạt của người dân.

Để ứng phó, Công ty Thoát nước Hà Nội đã bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm trọng yếu, vận hành toàn bộ 20/20 máy bơm tại Trạm bơm Yên Sở, cùng 100% công suất các trạm bơm khác như Cầu Bươu, Đồng Bông, Cổ Nhuế, Đa Sỹ… nhằm hạ nhanh mực nước trên hệ thống.

Các cửa phai hồ điều hòa cũng được mở theo đúng quy trình để tăng khả năng tiêu thoát, đồng thời đảm bảo an toàn giao thông tại các khu vực thấp trũng. Công tác vớt rác tại ga thu, vệ sinh khơi thông dòng chảy được triển khai khẩn trương trên toàn địa bàn.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, từ trưa đến chiều tối 30-9, Hà Nội tiếp tục có mưa vừa đến mưa rất to và dông. Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình, duy trì lực lượng ứng trực và vận hành trạm bơm liên tục để giảm ngập úng.