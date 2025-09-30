Miền Bắc mưa như trút nước, khi nào mới ngừng? 30/09/2025 13:56

(PLO)- Từ hôm qua đến trưa nay, nhiều tỉnh, thành phố ở miền Bắc mưa như trút nước, ngập lụt diện rộng.

Từ hôm qua đến trưa nay, 30-9, nhiều tỉnh, thành phố ở Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 nên xảy ra mưa lớn ở nhiều nơi. Đặc biệt, các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thanh Hóa có mưa to đến rất to.

Nhiều hồ thuỷ điện ở miền Bắc đang phải thực hiện xả lũ, trong đó hồ thuỷ điện Tuyên Quang đang vượt mực nước dâng bình thường, phải mở 7 cửa xả; hồ thuỷ điện Hoà Bình mở 2 cửa xả; hồ thuỷ điện Thác Bà mở 3 cửa xả…

Ngập lụt sâu tại xã Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: MXH

Tại Hà Nội, từ sáng sớm nay cũng mưa như trút, dẫn đến ngập lụt nhiều nơi. Nhiều trường học ở Hà Nội và các tỉnh phải thông báo cho học sinh nghỉ học hoặc học online để đảm bảo an toàn.

Ảnh hưởng bão số 10, Hà Nội mưa như trút, nhiều nơi ngập lụt.

Khi nào miền Bắc ngớt mưa? đó là câu hỏi được nhiều người dân quan tâm lúc này. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, dự báo trong ngày và đêm nay, khu vực Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hoá vẫn tiếp tục có mưa to đến rất to, cục bộ có nơi mưa trên 200mm.

Hà Nội mưa như trút, nhiều nơi ngập lụt.

Đặc biệt, cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn hơn 100mm/3h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Về câu hỏi khi nào ngớt mưa, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo từ ngày 1-10, mưa lớn ở các khu vực trên sẽ giảm dần.