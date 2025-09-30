Nhiều trường ở Hà Nội cho học sinh ở lại qua đêm vì mưa bão 30/09/2025 23:09

(PLO)- Nhiều trường học tại Hà Nội quyết định cho học sinh ở lại qua đêm, bố trí ăn uống vì giao thông tê liệt do mưa lớn.

Chiều tối 30-9, mưa lớn kéo dài gây ngập cục bộ và ùn tắc giao thông tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội. Điều này gây khó khăn cho phụ huynh trong việc đưa đón con cái.

Trước tình hình trên, nhiều trường học trên địa bàn đã có thông báo đến phụ huynh cho học sinh ở lại qua đêm, bố trí ăn tối đầy đủ, miễn phí.

Thông báo của Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm nêu rõ học sinh của trường ở cả 2 cơ sở đã được bố trí ở lại trường an toàn tuyệt đối.

Học sinh Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm ăn tối, ở lại trường vì mưa lớn gây ngập đường. Ảnh: FANPAGE TRƯỜNG

“Bữa tối miễn phí đã được chuẩn bị chu đáo bởi nhà bếp của trường, đầy đủ dinh dưỡng như bữa ăn bán trú thường ngày. Từ 18 giờ, các con đã được ngồi ăn cùng bạn bè và thầy cô.

Đội ngũ thầy cô giáo đã được phân công trực tiếp quản lý, chăm sóc và trông coi các con trong suốt buổi chiều và tối nay. Đối với các học sinh ở lại qua đêm, nhà trường đã bố trí chỗ nghỉ ngơi sạch sẽ, ấm áp và tiện nghi. Sáng mai, các con sẽ được phục vụ bữa sáng tại trường để đảm bảo sức khỏe, sẵn sàng cho ngày học tiếp theo” - bài viết trên Fanpage nhà trường nêu.

Học sinh ở lại trường được chăm lo chu đáo nên phụ huynh rất yên tâm. Ảnh: NTCC

Phía dưới bài viết, nhiều phụ huynh của trường đã bày tỏ lòng biết ơn. Một phụ huynh chia sẻ: “May mắn trường có quyết định nhanh chóng nên các phụ huynh như em, gia đình em đều thấy yên tâm”. Một phụ huynh khác nói: “Biết ơn trường đã phản ứng và hành động nhanh lo chỗ ăn và ở cho các con đêm nay. Gia đình hoàn toàn yên tâm vì các con được các cô giáo và ban giám hiệu chăm sóc”.

Tại Trường tiểu học - THCS - THPT Marie Curie, Mỹ Đình, theo ghi nhận nhiều phụ huynh đăng ký cho con ở lại vì không thể đến đón. Trường chuẩn bị suất ăn tối miễn phí, bố trí giáo viên quản lý và tổ chức ngủ qua đêm.

Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang yêu cầu bộ phận nhà bếp, giáo viên, giám thị lo chu tất việc ăn - nghỉ để “không học sinh nào bị đói, rét”.

Trường THPT Phan Huy Chú cũng đã có thông báo khẩn về việc hỗ trợ học sinh ở lại qua đêm trong tình hình mưa bão, nhiều đường phố bị ngập nước.

Theo đó, những học sinh không thể về nhà sau giờ tan học các con ở lại trường. Trường sẽ hỗ trợ gia đình đảm bảo an toàn cho con. Nhà trường sẽ mời các con ăn tại trường và có thầy cô quản lý, chăm sóc, phân phòng riêng cho học sinh nam và học sinh nữ. Vì vậy, phụ huynh cứ yên tâm.