Toàn bộ học sinh Hà Nội nghỉ học ngày 1-10 30/09/2025 21:10

(PLO)- Toàn bộ 2,3 triệu học sinh Hà Nội nghỉ học ngày 1-10 do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến phố ngập sâu do hoàn lưu bão số 10.

Tối 30-9, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết toàn bộ học sinh các cấp trên địa bàn thành phố sẽ nghỉ học vào ngày mai 1-10.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh hoàn lưu bão số 10 gây mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến phố ngập sâu, đi lại khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Dù không nằm trên đường đi của tâm bão số 10, Hà Nội vẫn chịu mưa lớn liên tục. Các đợt mưa chỉ cách nhau khoảng 15-30 phút, gây hàng chục điểm ngập úng trong khu vực nội đô, khiến giao thông trở nên hỗn loạn. Ảnh: MINH TRÚC

Ông Cương cho hay, các trường có thể linh hoạt tổ chức dạy học trực tuyến để đảm bảo kế hoạch giảng dạy; đồng thời thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, tuyệt đối không chủ quan trước diễn biến phức tạp của thời tiết.

Trưa cùng ngày, Sở GD&ĐT Hà Nội đã ban hành công văn yêu cầu các trường thường xuyên cập nhật dự báo thời tiết, chủ động phòng tránh và khắc phục hậu quả. Các đơn vị phải rà soát cây xanh trong khuôn viên, xử lý nguy cơ gãy đổ, di dời thiết bị, hồ sơ đến nơi an toàn.

Với những trường có học sinh bán trú, Sở GD&ĐT nhấn mạnh việc phối hợp chặt chẽ cùng phụ huynh và chính quyền để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, đồng thời chuẩn bị đủ nước uống, lương thực, thực phẩm dự phòng.

Theo thống kê, Hà Nội có khoảng 2,3 triệu học sinh mầm non, tiểu học, THCS và THPT. Sau khi mưa bão kết thúc, Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị các nhà trường khẩn trương vệ sinh trường lớp, đảm bảo môi trường an toàn, sạch sẽ, phòng chống dịch bệnh để sớm ổn định dạy học trở lại.