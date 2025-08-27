Vỡ kênh trong đêm ở Thanh Hóa, ngập lụt trên diện rộng 27/08/2025 04:36

(PLO) – Do mưa lớn sau bão số 5 đã xảy ra vỡ kênh trong đêm ở Thanh Hóa, khiến hơn 200 ha lúa chìm trong nước, nhiều nhà dân bị ngập sâu, lực lượng chức năng đang nỗ lực di dời tài sản của người dân, đồng thời thực hiện các biện pháp gia cố kênh.

Tối 26-8, lãnh đạo UBND xã Tống Sơn (trước đây thị trấn Hà Lĩnh và các xã Hà Tiến, Hà Tân, Hà Sơn thuộc huyện Hà Trung cũ) cho biết, khoảng 17g30 tuyến kênh T2 tuyến tiêu thoát lũ chính có nguy cơ bị vỡ.

Sau đó lực lượng chức năng đã nỗ lực gia cố, nhưng do sức nước áp lực nước quá lớn nên đã bị vỡ.

Hình ảnh vỡ kênh trong đêm, nguy cơ gây ngập lụt trên diện rộng tại xã Tống Sơn.

Theo đó, điểm vỡ nằm tại địa phận xã Hà Tân cũ ngay sát bờ đê sông Hoạt, dài khoảng 50m. Sự cố khiến hơn 200 ha lúa chìm trong nước và nhiều nhà dân ở vùng trũng bị ngập nặng.

Ngay sau khi phát hiện, chính quyền địa phương huy động lực lượng, phương tiện, triển khai phương án ứng cứu như khẩn trương đắp kè, gia cố bờ kênh, đồng thời di dời tài sản, hỗ trợ người dân sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm.

Lãnh đạo địa phương thông tin thêm, nếu nước tiếp tục dâng, nguy cơ thiệt hại về tài sản của người dân rất lớn.

Theo Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, nguyên nhân vỡ kênh ban đầu được xác định do áp lực nước quá lớn sau nhiều giờ mưa, khiến đoạn kênh không chịu nổi nên xảy ra vỡ kênh.

Trước đó, tỉnh Thanh Hóa đã chủ động sơ tán hơn 4.500 hộ dân và di dời người dân trên lồng bè, chòi canh trước khi bão đổ bộ.

Lực lượng chức năng địa phương đang nỗ lực tìm giải pháp di dời tài sản của người dân, đồng thời có biện pháp khắc phục sau sự cố vỡ kênh trong đêm.

Ngày 26-8, tại Thanh Hóa nhiều bản bị lũ chia cắt, cô lập, tỉnh Thanh Hóa ra công điện khẩn yêu cầu các lực lượng sẵn sàng khi có tình huống xấu xảy ra.