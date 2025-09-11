Mưa lớn dồn dập, Lâm Đồng ngập lụt, nhiều nơi sạt lở nguy hiểm 11/09/2025 18:09

(PLO)- Mưa lớn kéo dài từ ngày 9 đến 11-9, gây ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng tại nhiều địa phương của tỉnh Lâm Đồng, thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 2,5 tỉ đồng.

Ngày 11-9, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng báo cáo nhanh về tình hình mưa lớn kéo dài từ ngày 9 đến 11-9, gây ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng tại nhiều địa phương.

Mưa lớn gây ngập lụt nặng ở trung tâm Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Trong vòng chưa đầy 48 giờ, lượng mưa đo được tại một số nơi lên đến gần 100mm, kèm theo gió lốc. Hàng loạt khu dân cư ở Đà Lạt và các vùng lân cận chìm trong nước, nhiều điểm sạt lở đất uy hiếp trực tiếp nhà dân và trường học.

Tại phường Đông Gia Nghĩa, đất đá sạt xuống khoảng 1.000m² với khối lượng gần 900m³, đe dọa bốn hộ dân với 13 nhân khẩu. “Hiện tại một khối lượng đất lớn có nguy cơ cao sẽ tiếp tục bị sạt trượt nếu có mưa kéo dài”, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng dự báo.

Khu vực sạt trượt đất tại Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh VLT.

Đáng chú ý, Trường Mầm non Thiên Ân (phường Xuân Hương, Đà Lạt) bị đổ sập taluy dài 40m, cao 3,5m, thiệt hại ước tính 1,5 – 2 tỉ đồng. Tại đường Lê Văn Tám, một cống thoát nước bị sụp tạo hố sâu nguy hiểm ngay trên mặt đường. Tại đường Phạm Hồng Thái cũng xảy ra một vụ sạt lở taluy nhưng không thiệt hại về người và tài sản.

Nhiều tuyến đường trung tâm Đà Lạt như Phan Đình Phùng, Trần Quốc Toản, Lê Văn Tám bị ngập từ 0,3 – 0,6m. Khu vực suối Phan Đình Phùng nước chảy xiết, gây nguy hiểm cho người dân.

Tại xã Hiệp Thạnh, mưa lớn làm ngập Cô nhi viện Lục Hòa, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và giao thông...

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, thiệt hại ban đầu ước tính 2,5 tỉ đồng.

Mưa lớn cuốn trôi xe máy.

Bên cạnh đó, UBND phường Đông Gia Nghĩa đã giăng dây, đặt biển báo ở khu vực có nguy cơ sạt trượt. Yêu cầu các hộ dân không được ở trong nhà và có phương án di dời người dân đến nơi an toàn, phối hợp, hỗ trợ di chuyển vật chất đồ đạc có giá trị ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở; cắt cử lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự phường túc trực xung quanh, kịp thời báo cáo.

Chính quyền giăng dây, cắm biển cảnh báo. Ảnh VLT.

Phường Xuân Hương - Đà Lạt đã chỉ đạo lực lượng dân quân hỗ trợ Trường Mầm non Thiên Ân di dời tài sản và dọn dẹp vệ sinh khu vực taluy ngã đổ; đồng thời chỉ đạo lực lượng dân quân hỗ trợ người dân hướng tuyến di chuyển an toàn, đảm bảo giao thông thông suốt tại các vị trí bị ngập lụt.

UBND xã Hiệp Thạnh đã chỉ đạo lực lượng dân quân hỗ trợ hỗ trợ người dân tham gia giao thông đảm bảo an toàn tại các khu vực bị ngập lụt…

Người dân cần tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn di dời, không chủ quan quay lại khu vực sạt lở hay ngập sâu, và cảnh giác với những diễn biến bất thường của thời tiết.