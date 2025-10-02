Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả bão số 10 02/10/2025 10:47

(PLO)- Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính khẩn trương đề xuất hỗ trợ ngay kinh phí khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ cho các địa phương, báo cáo trong hôm nay.

Bão số 10 và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại rất nặng nề về người, tài sản và cơ sở hạ tầng tại các địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Để nhanh chóng khắc phục hậu quả, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 183/CĐ-TTg ngày 2-10 chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tập trung khắc phục nhanh hậu quả bão số 10 và mưa lũ.

Công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Phú Thọ, Tuyên Quang, Sơn La, Lào Cai, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Điện Biên, Lai Châu; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

Triển khai ngay các chính sách hỗ trợ trong khả năng

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố nêu trên chỉ đạo, huy động mọi lực lượng, nguồn lực triển khai quyết liệt công tác khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân.

Cùng với đó, khẩn trương rà soát, đánh giá, thống kê thiệt hại do bão số 10 và mưa lũ, nhất là nhà ở, cơ sở giáo dục, y tế, hạ tầng thiết yếu, cơ sở sản xuất, kinh doanh... gửi Bộ Tài chính, Bộ NN&MT, Văn phòng Chính phủ chậm nhất trước 10 giờ ngày 3-10, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong cùng ngày.

Ngoài ra, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu huy động tối đa các lực lượng hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đó, tập trung hỗ trợ nhân dân xây dựng nhà mới, sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hỗ trợ chỗ ở tạm cho các hộ dân bị mất nhà cửa.

Triển khai các chính sách hỗ trợ trong khả năng có thể với các gia đình có người chết, mất tích, gia đình có nhà bị sập đổ, trôi, hư hỏng. Sửa chữa ngay các trường học, cơ sở giáo dục, y tế, tuyệt đối không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu sách vở, đồ dùng học tập, người dân thiếu nơi khám chữa bệnh khi ốm đau. Hoàn thành chậm nhất trong ngày 5-10.

Song song đó, xử lý dọn dẹp chướng ngại vật, vệ sinh đường sá bảo đảm hoạt động giao thông trở lại bình thường; khôi phục sản xuất thủy sản, nông nghiệp để sớm ổn định đời sống cho người dân. Đảm bảo đầy đủ nguồn cung thực phẩm, nhu yếu phẩm; quản lý, kiểm soát giá cả, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ tăng giá bất hợp lý, lợi dụng thiên tai để trục lợi.

Các chiến sĩ công an đang hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ.

Hỗ trợ ngay kinh phí khắc phục hậu quả

Kế đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương khắc phục ngay hệ thống lưới điện bị sự cố, bảo đảm sớm cung cấp điện trở lại, chậm nhất trong ngày 5-10.

Bộ trưởng Bộ NN&MT cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về thiệt hại do bão số 10 và mưa lũ, công tác khắc phục hậu quả. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 13 giờ hằng ngày.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính khẩn trương tổng hợp, đề xuất hỗ trợ ngay kinh phí khắc phục khẩn cấp hậu quả bão số 10 và mưa lũ cho các địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong hôm nay (2-10).

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp tục theo dõi sát sao tình hình, chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ.