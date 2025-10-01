Thủ tướng có ý kiến về đề xuất của Vingroup hỗ trợ 500 tỉ đồng cho người dân vùng lũ 01/10/2025 22:27

(PLO)- Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Tập đoàn Vingroup trong việc triển khai gói hỗ trợ.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Công điện số 182/CĐ-TTg ngày 1-10 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương thống kê thiệt hại và triển khai công tác khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão.

Công điện nêu rõ, bão số 10 và mưa lũ đã gây thiệt hại rất nặng nề về người, tài sản, cơ sở hạ tầng tại các địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Theo tổng hợp bước đầu của Bộ NN&MT, tính đến 1-10, đợt bão, mưa lũ vừa qua đã làm 53 người chết và mất tích, 139 người bị thương.

Ít nhất 91 nhà sập đổ, trôi; trên 144.000 nhà bị tốc mái, hư hỏng; trên 34.000 ha lúa và hoa màu, 10.000 ha thủy sản bị ngập, thiệt hại; 1.076 điểm trường bị tốc mái, hư hại.

Cùng với nhiều công trình đê điều, giao thông, thủy lợi, điện lực, viễn thông bị sự cố; trên 60.000 cây xanh bị gẫy đổ, tổng thiệt hại về kinh tế sơ bộ theo ước tính hàng nghìn tỉ đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã kịp thời hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại. Tại văn bản 571 ngày 1-10, Tập đoàn Vingroup đã đề xuất gói hỗ trợ để kịp thời chia sẻ, hỗ trợ các gia đình có người chết, mất tích, có nhà ở bị sập đổ, trôi, tốc mái, hư hại.

Về đề xuất nêu trên, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Tập đoàn Vingroup trong việc triển khai gói hỗ trợ.

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo chính quyền cơ sở và cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, đánh giá, thống kê đầy đủ, chính xác, lập danh sách các hộ có người chết và mất tích, gia đình có nhà ở bị sập đổ, trôi, hư hỏng nặng, gia đình thuộc diện hộ nghèo, gia đình có công với cách mạng có nhà ở bị tốc mái do bão số 10 và mưa lũ.

Cùng với đó, UBND các tỉnh phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tập đoàn Vingroup và các nhà hảo tâm tổ chức hỗ trợ trực tiếp, kịp thời đến tận tay các gia đình bị thiệt hại.

Thủ tướng cũng đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ đạo, phối hợp với Vingroup và các nhà hảo tâm tổ chức chuyển kinh phí hỗ trợ của doanh nghiệp, nhà hảo tâm đến trực tiếp người dân thuộc đối tượng cần được hỗ trợ, bảo đảm chính xác, trong thời gian sớm nhất. Hoàn thành việc hỗ trợ trước ngày 5-10.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố được yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 178 ngày 29-9, khẩn trương huy động lực lượng, bố trí đủ nguồn lực tập trung hoàn thành việc sửa chữa, khắc phục các cơ sở giáo dục, y tế. Tuyệt đối không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu sách vở, người dân thiếu nơi khám chữa bệnh khi ốm đau.