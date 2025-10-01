Văn nghệ sĩ TP.HCM hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10 gần 300 triệu đồng 01/10/2025 14:50

(PLO)- Nhà giáo Ưu tú Mạnh Dung, NSND Trịnh Kim Chi, NSƯT Lê Tứ cùng đông đảo văn nghệ sĩ chung tay cùng UBMTTQ Việt Nam TP.HCM hướng về đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10.

Sáng 1-10, Uỷ Ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam – Ban Vận động cứu trợ TP.HCM đã tổ chức buổi tiếp nhận các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng do bão số 10 gây ra.

Ông Phan Hồng Ân, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.HCM phát biểu

Phát biểu tại đây, ông Phan Hồng Ân, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã gửi lời cảm ơn đến đội ngũ văn nghệ sĩ đã dành thời gian đến tham gia chương trình và tri ân đội ngũ văn nghệ sĩ đã luôn đồng hành cùng Uỷ Ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trong thời điểm này.

“Là đơn vị chăm lo, hỗ trợ công tác an sinh xã hội, chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng với nhân dân, các với giới, đồng bào để chia sẻ, hướng về vùng bão lũ.

Hi vọng rằng với những nguồn động lực từ sự đóng góp, chia sẻ, động viên, tham gia cũng như gửi gắm tình yêu thương của đội ngũ cô chú anh chị văn nghệ sĩ thì người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ sẽ tạm thời vượt qua khó khăn, thiệt hại” - ông Phan Hồng Ân cho hay.

Hướng đến bà con vùng bão lũ là điều quan trọng nhất

Theo đó, Nhà giáo Ưu Tú - NSƯT Mạnh Dung, NSƯT Thanh Dậu, NSND Trịnh Kim Chi, NSND Mỹ Uyên, NSƯT Tuyết Thu, NSƯT Lê Tứ, diễn viên Kim Tuyến, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cùng đông đảo văn nghệ sĩ đã đến Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM để tham gia quyên góp, chia sẻ khó khăn cùng bà con miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão số 10.

Ca sĩ Jack Long ủng hộ 50 triệu đồng hướng về bà con bị ảnh hưởng bởi bão số 10

Tại buổi tiếp nhận này, ca sĩ Jack Long ủng hộ 50 triệu đồng, ca sĩ Minh Sang ủng hộ 20 triệu đồng, Câu lạc bộ nữ nghệ sĩ ủng hộ 23,8 triệu đồng.

Cạnh đó, Sân khấu Huỳnh Long ủng hộ 11 triệu đồng, Hội Nhà văn TP.HCM ủng hộ 11 triệu đồng, Đội tình nguyện viên nghệ sĩ 15 triệu đồng, ca sĩ Duyên Quỳnh ủng hộ 10 triệu đồng, nhóm MC nữ tài năng 10 triệu đồng.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng đã ủng hộ 10 triệu đồng với mong muốn góp một phần nhỏ bé tấm lòng của mình gửi đến đồng bào vùng bão lũ.

Là một trong những nhạc sĩ gây chú ý gần đây thông qua các ca khúc gắn liền với dịp trọng đại của đất nước A50 và A80, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng đã có mặt từ sớm tham dự buổi tiếp nhận các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng do bão số 10 gây ra.

"Tôi chỉ xin góp một phần nhỏ bé tấm lòng của mình để gửi đến đồng bào vùng bão lũ, thật sự cũng không có gì đáng kể. Điều tôi quan niệm là việc đóng góp qua đâu không quan trọng, quan trọng nhất là niềm niềm tin sự hỗ trợ ấy sẽ đến đúng nơi, đúng người, giúp đỡ bà con kịp thời vượt qua khó khăn" - nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ.

Việc ý nghĩa dịp giỗ tổ nghề

NSND Trịnh Kim Chi, Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM, cho biết những ngày qua thông tin bà con ở miền bắc và miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão số 10 thì bản thân cũng mong muốn có một chương trình để cùng chung tay hỗ trợ cho bà con vượt qua những khó khăn trước mắt.

NSND Trịnh Kim Chi tại buổi ủng hộ cho bà con vùng bão lũ.

"Đến hôm nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cùng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TP.HCM đã tổ chức một buổi tiếp nhận như thế này thì thật sự đây là một nghĩa cử rất đẹp. Ngay cả Ban Ái hữu Hội Sân khấu TP.HCM và sân khấu của tôi, cũng mong muốn toàn bộ số tiền phụng cúng của khán giả, mạnh thường quân chúng tôi sẽ gom lại để gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM nhằm hỗ trợ cho bà con" - NSND Trịnh Kim Chi nói.

Theo NSND Trịnh Kim Chi, đây là điều vô cùng ý nghĩa và cũng là nghĩa của đẹp của anh em văn nghệ sĩ TP.HCM trong dịp giỗ tổ năm nay.

Nhà giáo Ưu Tú, NSƯT Mạnh Dung cùng NSƯT Thanh Dậu và diễn viên Kim Tuyến hỗ trợ cho bà con

Nghệ sĩ Hà Như cùng ông xã là NSƯT Lê Tứ của Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang cũng đã đến từ sớm để hỗ trợ cho bà con bị ảnh hưởng bởi bão số 10.

Chia sẻ với PLO, nghệ sĩ Hà Như cho biết trong dịp giỗ tổ nghề này, việc được đóng góp một phần nhỏ bé để hỗ trợ bà con đặc biệt là bà con miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão số 10 là điều vô cùng ý nghĩa.

"Bà con mình ở miền Trung đang trong hoàn cảnh khó khăn như vậy thì cá nhân tôi cùng ông xã xin đóng góp một chút tấm lòng để hỗ trợ bà con. Như câu ông bà ta vẫn nói "Lá lành đùm lá rách", tôi cũng mong muốn rằng những nghệ sĩ, người dân có khả năng hãy cùng nhau góp sức để bà con miền Trung vượt qua được những khó khăn trước mắt" - nghệ sĩ Hà Như chia sẻ.

Cũng theo nghệ sĩ Hà Như, giỗ tổ năm nay cũng sẽ khác với các năm trước, vì trong những ngày chánh giỗ thì bà con miền Trung đang đối mặt với những khó khăn vì mưa lũ.

"Do đó, ngoài những nghi thức cúng Tổ thì anh em văn nghệ sĩ sẽ chia sẻ những mất mát bằng cách tiết chế những hoạt động khác để có chút gì đó chia sẻ với bà con đang khó khăn ngoài kia" - nữ nghệ sĩ bày tỏ.

Đội ngũ văn nghệ sĩ TP.HCM hỗ trợ gần 300 triệu đồng cho bà con bị ảnh hưởng bởi bão số 10. Ảnh: THUÝ BÌNH.