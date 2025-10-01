Xóm trưởng bị chấn thương sọ não khi đi kiểm tra, khắc phục hậu quả bão, lũ 01/10/2025 19:47

(PLO)- Khi đi kiểm tra và khắc phục hậu quả cơn bão số 10, anh Lê Sỹ Bình bị tai nạn, chấn thương sọ não và đang gặp khó khăn khi nước lũ chưa rút.

Ngày 10-1, ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí Thư Đảng ủy xã Tân Phú (tỉnh Nghệ An), cho biết anh Lê Sỹ Bình (xóm Trưởng xóm Phúc Minh, xã Tân Phú) đi kiểm tra và khắc phục hậu quả cơn bão số 10 bị tai nạn, chấn thương sọ não.

Lực lượng công an và chính quyền địa phương chèo thuyền đi cứu trợ người dân xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An.

Sau bão số 10, địa bàn xã Tân Phú bị ảnh hưởng nặng nề và nước dâng làm ngập lụt. Anh Bình chạy xe máy đi kiểm tra và khắc phục hậu quả cơn bão số 10 trên địa bàn xóm Phúc Minh thì vướng vào dây điện rơi ngang đường dẫn đến ông bị ngã xe máy.

Anh Bình được đưa đi bệnh viện tỉnh cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Ông Thắng cho biết thêm: Do anh Bình bị chấn thương sọ não, sức khỏe nguy kịch, tiên lượng xấu nên bệnh viện đã trả anh Bình về nhà. Hiện anh Bình đang thở oxy, trong khi trên địa bàn xã đang bị nước ngập, mất điện lưới.

Cán bộ chính quyền địa phương đi phát bánh chưng cho người dân.

Lãnh đạo xã Tân Phú đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ anh Bình.

Được biết, thời gian qua, anh Bình rất nhiệt huyết, nhiệt tình với công việc, được người dân địa phương tin yêu. Hiện người dân, người thân đang cầu điều kỳ diệu sẽ xảy ra với anh Bình.

Cho đến hôm nay, trên địa bàn xã Tân Phú vẫn còn gần 2.000 hộ dân bị ngập lũ.

Nước lũ ngập tận nóc nhà người dân.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, tính đến chiều 1-10, thiệt hại ban đầu do bão số 10 trên địa bàn tỉnh Nghệ An rất lớn. Về người, ở Nghệ An có một người tử vong - cháu MTB (10 tuổi, trú xóm Ngọc Liên, xã Quang Đồng) bị đuối nước và 11 người bị thương.

Mưa, bão đã làm 53 căn nhà trên địa bàn Nghệ An sập hoàn toàn; 124 nhà bị sạt lở, hư hỏng nặng; hơn 1.400 nhà bị sạt lở, hư hỏng; gần 50.000 căn nhà bị tốc mái. Dự kiến tổng thiệt hại trên địa bàn Nghệ An ước tính khoảng hơn 1.600 tỉ đồng.