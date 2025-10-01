Nghệ An: Nước sông Vinh dâng cao gây nứt gãy đường Vĩnh Giang 01/10/2025 11:03

(PLO)- Hàng trăm người đang khẩn trương khắc phục sự cố nứt gãy đường Vĩnh Giang đoạn qua phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An.

Sáng 1-10, sau khi bão số 10 quét qua Nghệ An, nước sông Vinh dâng cao đã gây nứt lớn trên tuyến đường Vĩnh Giang (đoạn qua phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An).

Hiện trường nứt gãy đường ven sông Vinh.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, đến gần 7 giờ sáng, một đoạn đê rộng khoảng 6 m bị nước xói lở, vỡ toác, khiến dòng nước tràn mạnh vào khu vực trong đê, đe dọa Khu đô thị Haidico Vinh Tân (TP Vinh cũ) và nhiều khu dân cư.

Lực lượng chức năng khắc phục sự cố tại đường ven sông Vinh.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng khẩn cấp triển khai biện pháp ứng cứu.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội cùng người dân địa phương đã được huy động, phối hợp với lực lượng thủy lợi và ngành nông nghiệp để ngăn chặn tình trạng sạt lở lan rộng.

Nhiều máy xúc, xe tải chở đất đá được điều động để gia cố đoạn đê vỡ.

Video sau bão số 10 một nhà người dân ở miền núi tỉnh Nghệ An bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn trong thời gian chưa đầy 1 phút.

Đến nay, các lực lượng cơ bản kiểm soát được nguy cơ sạt lở nhưng vẫn túc trực 24/24 để kịp thời xử lý nếu có diễn biến bất thường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu ưu tiên cao nhất là bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân, đồng thời khuyến cáo không tụ tập, đi lại gần khu vực nứt để đảm bảo an toàn.

Lực lượng chức năng và nhà hảo tâm chèo thuyền đi cứu trợ người dân ở xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

Trong khi đó, nước thượng nguồn tiếp tục đổ về khiến mực nước sông Lam, sông Hiếu dâng cao trở lại, nhiều khu vực như chợ Anh Sơn (xã Anh Sơn) đã bị ngập.

Hàng ngàn hộ dân ở xã Tân Kỳ, xã Tân Phú…(tỉnh Nghệ An) đang bị ngập nước, nhiều hộ gia đình đang phải sơ tán lên nơi cao.