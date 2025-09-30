Giải cứu hai phụ nữ tàn tật bị nước lũ bủa vây 30/09/2025 18:21

(PLO)- Lũ lên quá nhanh khiến một người mang thai, hai phụ nữ tàn tật và trẻ em không kịp sơ tán, bị nước lũ bủa vây.

Hôm nay (30-9), nước lũ dâng lên bất ngờ, nhiều người dân ở xã Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) phải sơ tán.

Tại xóm Tiền Phong, xã Tân Kỳ, do nước lũ dâng quá nhanh, hai người khuyết tật, một phụ nữ mang thai và một trẻ nhỏ không kịp sơ tán, bị mắc kẹt lại giữa bốn bề nước lũ bủa vây.

Cảnh sát cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An đưa hai phụ nữ tàn tật bị mắc kẹt trong nước lũ đến nơi an toàn.

Nhận được thông tin, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt, hỗ trợ đưa ba phụ nữ và một trẻ em nói trên đến nơi an toàn. Các cán bộ chiến sĩ cũng đang hỗ trợ người dân di chuyển tài sản tới nơi cao ráo.

Trẻ em được giải cứu trong nước lũ.

Cũng trong chiều 30-9, chị Vi Thị Nhung (trú bản Tạt Thoong, xã Chiêu Lưu, Nghệ An) chuyển dạ sinh con, khi lũ đang chia cắt các tuyến đường, 4 cầu tràn bị nước lũ ngập sâu.

Chính quyền xã Chiêu Lưu cùng Công an xã Chiêu Lưu và Công an xã Hữu Kiệm đã hỗ trợ đưa sản phụ Nhung vượt nước lũ đến cơ sở y tế an toàn.

Sản phụ Vy Thị Nhung được đưa đi tới cơ sở y tế an toàn và "vượt cạn" thành công.

Hôm qua, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An đã kịp thời cứu bốn người (trú phường Trường Vinh, Nghệ An) bị mắc kẹt trong đống đổ nát sau khi bão số 10 quét qua. Trong số này có một người bị thương được đưa đến cơ sở y tế.

Tiếp đó, cảnh sát cứu nạn cứu hộ đã đến cứu 4 người (trú xã Trung Lộc, Nghệ An) bị mắc kẹt trong nhà cấp bốn bị tốc mái và nước lũ bao vây.

Trường Mầm non Tân Kỳ ngập trong nước lũ.