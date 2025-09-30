Giải cứu hai phụ nữ tàn tật bị nước lũ bủa vây

Hôm nay (30-9), nước lũ dâng lên bất ngờ, nhiều người dân ở xã Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) phải sơ tán.
Tại xóm Tiền Phong, xã Tân Kỳ, do nước lũ dâng quá nhanh, hai người khuyết tật, một phụ nữ mang thai và một trẻ nhỏ không kịp sơ tán, bị mắc kẹt lại giữa bốn bề nước lũ bủa vây.
Nhận được thông tin, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt, hỗ trợ đưa ba phụ nữ và một trẻ em nói trên đến nơi an toàn. Các cán bộ chiến sĩ cũng đang hỗ trợ người dân di chuyển tài sản tới nơi cao ráo.
Cũng trong chiều 30-9, chị Vi Thị Nhung (trú bản Tạt Thoong, xã Chiêu Lưu, Nghệ An) chuyển dạ sinh con, khi lũ đang chia cắt các tuyến đường, 4 cầu tràn bị nước lũ ngập sâu.
Chính quyền xã Chiêu Lưu cùng Công an xã Chiêu Lưu và Công an xã Hữu Kiệm đã hỗ trợ đưa sản phụ Nhung vượt nước lũ đến cơ sở y tế an toàn.
Hôm qua, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An đã kịp thời cứu bốn người (trú phường Trường Vinh, Nghệ An) bị mắc kẹt trong đống đổ nát sau khi bão số 10 quét qua. Trong số này có một người bị thương được đưa đến cơ sở y tế.
Tiếp đó, cảnh sát cứu nạn cứu hộ đã đến cứu 4 người (trú xã Trung Lộc, Nghệ An) bị mắc kẹt trong nhà cấp bốn bị tốc mái và nước lũ bao vây.