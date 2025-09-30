Chèo thuyền đi đưa tang cụ bà trong dòng nước lũ mênh mông 30/09/2025 16:13

(PLO)- Mưa lũ sau bão số 10 từ thượng nguồn đổ về khiến ở hạ nguồn nước dâng cao, người thân phải gọi xuồng, thuyền đi đưa tang người đã khuất.

Ngày 30-9, mưa lớn nhiều ngày qua khiến nước từ thượng nguồn đổ về, gây ngập sâu tại địa bàn nhiều xã ở Nghệ An.

Đặc biệt, tại xã Bích Hào (tỉnh Nghệ An), nước lũ từ sông Lam dâng cao khiến nhiều làng, nhiều tuyến đường chìm trong biển nước. Nhiều ngôi nhà bị ngập tới mái nhà, giao thông chia cắt, người dân phải di chuyển bằng thuyền.

Chiều nay, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Công an xã Bích Hào cùng bà con nhân dân đã đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Bùi Xuân Thao tại nghĩa trang liệt sĩ Thanh Xuân.

Tại xóm Xuân Điền (xã Thanh Xuân cũ, nay là xã Bích Hào), người thân bà Nguyễn Thị Bích phải nhờ bà con gọi thuyền để tổ chức tang lễ. Tuổi cao, sức yếu, bà Bích trút hơi thở cuối cùng khi nước lũ đang ngập tới sân nhà. Bà con chòm xóm, người thân đã chèo thuyền đến đưa tang bà Bích.

Nước lũ ngập, chia cắt tại xã Thành Bình Thọ (tỉnh Nghệ An).

Theo báo cáo nhanh, đến chiều 30-9, riêng xã Bích Hào đã có hơn 500 hộ dân ở 20/30 xóm bị ngập và cô lập.

Người dân địa phương cho biết lũ năm nay đến dồn dập, dữ dội hơn nhiều so với các năm trước, cuốn trôi tài sản chỉ trong vài giờ.

Chính quyền xã miền núi Quỳ Châu (Nghệ An) và các địa phương bị ảnh hưởng đã khẩn trương sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ khẩn cấp.

Ảnh hưởng bão số 10 (Bualoi) kèm mưa lớn nhiều ngày qua khiến nước từ thượng nguồn dồn về, gây ngập sâu tại hạ nguồn hai bên sông Lam, Nghệ An.

Toàn tỉnh Nghệ An ghi nhận 1 trường hợp tử vong là cháu Mai Thị Bảo Ngọc (10 tuổi, trú xã Quang Đồng) do đuối nước.

Thiệt hại về nhà cửa và cơ sở hạ tầng ở Nghệ An rất lớn. Thống kê ban đầu, Nghệ An có 10 ngôi nhà sập hoàn toàn, gần 20.000 nhà tốc mái, hơn 2.200 nhà bị ngập dưới 1m. Hàng trăm công trình trường học, y tế, tường rào ở Nghệ An bị hư hỏng, trong đó có 43 điểm trường và 18 cơ sở y tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Cảnh ngổn ngang, bùn đất khi nước lũ rút ở xã Quỳ Châu (Nghệ An).

Sản xuất nông, lâm nghiệp cũng bị tàn phá nặng nề: hơn 2.200 ha lúa, 2.500 ha rau màu, 1.200 ha cây lâu năm, hơn 7.000 ha rừng cùng hàng chục ngàn cây xanh bị gãy đổ. Khoảng 200 tấn muối cũng bị hư hỏng.

Trước tình hình này, chính quyền Nghệ An huy động lực lượng “4 tại chỗ” khắc phục giao thông, điện, trường học, cơ sở y tế; ưu tiên khôi phục trường lớp và trạm y tế để sớm ổn định đời sống.

Dự báo mưa lũ còn tiếp diễn, chính quyền tỉnh Nghệ An khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan, tuân thủ hướng dẫn sơ tán và cảnh báo an toàn.