Tìm thấy thi thể hai bà cháu trong vụ lật thuyền giữa lũ ở Thanh Hóa 30/09/2025 16:17

(PLO)- Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa vừa tìm thấy thi thể hai bà cháu trong vụ lật thuyền giữa lũ ở xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Chiều 30-9, lãnh đạo UBND xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa xác nhận với PLO, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân trong vụ lật thuyền giữa lũ xảy ra tối 29-9.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 29-9, ba người trong một gia đình ở làng Trù, xã Nông Cống, dùng thuyền vượt qua dòng nước lũ. Khi đi đến đoạn nước chảy xiết, thuyền bất ngờ bị lật.

Cụ bà và người cháu hơn 20 tuổi bị nước cuốn trôi, mất tích còn người phụ nữ đi cùng may mắn bám được vào cành cây và thoát nạn.

Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương cùng công an, dân quân đã xuyên đêm tổ chức tìm kiếm và lực lượng chức năng đã vớt được thi thể hai bà cháu tại xã Nông Cống.

Ngập lụt trên diện rộng tại xã Nông Cống

Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 10, đêm 29 rạng sáng 30-9, mưa lớn kéo dài đã gây ngập sâu trên diện rộng tại địa bàn các xã thuộc huyện Nông Cống (cũ), khiến hàng trăm hộ dân trở tay không kịp. Giao thông chia cắt, người dân phải dùng thuyền để đi lại, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Thống kê trên địa bàn có hơn 3.000 hộ bị ngập nước, trong đó có 13 thôn bị ngập nặng, nước chạm gần lên mái nhà. Hiện chính quyền đã cơ bản đưa các đối tượng người già, phụ nữ, trẻ em đến nơi an toàn và bố trí lương thực cho người dân đầy đủ.