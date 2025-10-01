2 tháng hứng chịu 3 cơn bão, Nghệ An kêu gọi ủng hộ người dân bị thiệt hại nặng 01/10/2025 12:16

(PLO)- Nghệ An vừa hứng chịu 3 cơn bão, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10.

Ngày 1-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã có lời kêu gọi "ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do ảnh hưởng bởi mưa lũ hoàn lưu bão số 10" trên địa bàn.

Sáng 1-10, nước lũ ở xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An tiếp tục dâng cao, Công an xã Anh Sơn đang hỗ trợ, đưa người dân đi sơ tán.

Lời kêu gọi nêu rõ, chỉ trong hơn 2 tháng, Nghệ An đã liên tiếp hứng chịu 3 cơn bão lớn, đặc biệt là bão số 10 với sức gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15, gây thiệt hại nặng nề trên diện rộng.

Hàng chục ngàn ngôi nhà bị tốc mái, cuốn trôi, đổ sập; hàng ngàn héc-ta hoa màu, thủy sản mất trắng; hàng vạn gia súc, gia cầm bị chết; nhiều tuyến đường, cầu cống hư hỏng, ngập sâu trong nước lũ.

Nước dâng cao, người dân ở xã Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) ngồi trên mái nhà.

Trước tình hình đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Nghệ An kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, người dân trong và ngoài tỉnh, kiều bào Nghệ An ở nước ngoài phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” để chia sẻ, hỗ trợ nhân dân vùng lũ.

Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban Cứu trợ Nghệ An cam kết sẽ tiếp nhận, phân bổ kịp thời, công khai, minh bạch nguồn ủng hộ đến đúng đối tượng.

Thời gian tiếp nhận từ ngày 1-10 đến hết ngày 30-11, thông qua tài khoản Ban Cứu trợ tỉnh Nghệ An tại BIDV - Chi nhánh Nghệ An (số tài khoản: 5108856666) hoặc gửi trực tiếp tại trụ sở Ủy ban MTTQ tỉnh.

Cán bộ xã Anh Sơn đi cứu trợ, trao mì tôm, nước uống cho người dân.

Ủy ban MTTQ tỉnh nhấn mạnh: “Cơn bão qua đi, tình người ở lại”, mỗi nghĩa cử cao đẹp sẽ tiếp thêm niềm tin và sức mạnh để đồng bào vùng lũ sớm ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất.

Ảnh hưởng sau bão số 10, toàn tỉnh Nghệ An ghi nhận một trường hợp tử vong là cháu Mai Thị Bảo Ngọc (10 tuổi, trú xã Quang Đồng) do đuối nước.

Thiệt hại về nhà cửa và cơ sở hạ tầng ở Nghệ An rất lớn. Thống kê ban đầu, Nghệ An có 10 ngôi nhà sập hoàn toàn, gần 20.000 nhà tốc mái, hơn 2.200 nhà bị ngập dưới 1m. Hàng trăm công trình trường học, y tế, tường rào ở Nghệ An bị hư hỏng, trong đó có 43 điểm trường và 18 cơ sở y tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Người dân lội nước lũ ra nhận mì tôm.

Sản xuất nông, lâm nghiệp cũng bị tàn phá nặng nề: Hơn 2.200 ha lúa, 2.500 ha rau màu, 1.200 ha cây lâu năm, hơn 7.000 ha rừng cùng hàng chục ngàn cây xanh bị gãy đổ. Khoảng 200 tấn muối cũng bị hư hỏng.

Trước tình hình này, chính quyền Nghệ An huy động lực lượng “4 tại chỗ” khắc phục giao thông, điện, trường học, cơ sở y tế; ưu tiên khôi phục trường lớp và trạm y tế để sớm ổn định đời sống.