Đà Nẵng hỗ trợ 6 tỉ đồng cho bà con miền Trung khắc phục bão số 10 01/10/2025 11:13

(PLO)-TP Đà Nẵng hỗ trợ số tiền 6 tỉ đồng tới người dân các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Ninh Bình, Hà Tĩnh và Quảng Trị bị thiệt hại bởi bão số 10 gây ra.

Sáng 1-10, tại Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả 3 tháng tổ chức, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã phát động đợt quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng nề do bão số 10 (bão Bualoi) gây ra.

Đông đảo lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức từ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP đã tích cực tham gia đóng góp. Toàn bộ số tiền này sẽ được TP tổng hợp, trao tới đồng bào bị thiệt hại bởi bão số 10 gây ra.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại nặng nề do bão số 10 gây ra.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết thông tin, để góp phần sẻ chia với những thiệt hại nặng nề do bão số 10 gây ra đối với đồng bào các tỉnh miền Trung, TP quyết định trích số tiền 6 tỉ đồng hỗ trợ năm tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nhất, gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Ninh Bình, Hà Tĩnh và Quảng Trị.

Cụ thể hỗ trợ tỉnh Thanh Hoá 2 tỉ đồng và các tỉnh Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, mỗi địa phương 1 tỉ đồng.

Theo Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”. Sẻ chia kịp thời của người dân Đà Nẵng, chung tay góp sức giúp đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.