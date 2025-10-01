Bão số 10: 51 người chết và mất tích, thiệt hại hơn 8.000 tỉ đồng 01/10/2025 11:23

(PLO)- Cập nhật đến sáng 1-10, bão số 10 và mưa lũ, dông lốc, sạt lở... đã làm 51 người chết, mất tích; kinh tế thiệt hại hơn 8.000 tỉ đồng.

Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN&MT) vừa có báo cáo nhanh về công tác phòng chống thiên tai.

Lũ tại Tuyên Quang vượt lịch sử

Theo báo cáo, lúc 7 giờ sáng nay, 1-10, mực nước trên sông Lô tại trạm Hà Giang là 105,66m, trên BĐ3 là 2,66m (vượt lũ lịch sử 0,09m), đang lên. Trên sông Gâm tại Chiêm Hóa 43,68m, trên BĐ3 5,18m, đang lên.

Lũ trên sông Thao tại Lào Cai 80,88m, trên BĐ1 0,88m, đang xuống. Tại Yên Bái là 33,69m trên BĐ3 1,69m, đang xuống.

Tại Thanh Hoá, mực nước trên sông Chu tại Bái Thượng 16,51m, trên BĐ2 0,01m, đang lên lại; tại sông Yên tại Chuối 3,82m, trên BĐ3 0,32m, đang xuống. Mực nước sông Bưởi tại Kim Tân là 14,33m, trên BĐ3 là 2,33m, vượt lũ lịch sử 0,08m, đang lên.

Hiện nay, hồ thủy điện Tuyên Quang đang mở tám cửa xả đáy; hồ thủy điện Hòa Bình mở một cửa xả đáy và hồ thủy điện Thác Bà mở ba cửa xả mặt. Dự kiến đến 11 giờ trưa nay, hồ thuỷ điện Tuyên Quang sẽ đóng một cửa xả đáy. Tại khu vực Bắc Trung Bộ, có 12 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 100 m3/s trở lên.

Về điện lưới, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã chỉ đạo, khôi phục điện lưới cho gần 1,4 triệu khách hàng tại Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, hiện còn hơn 1,3 triệu khách hàng.

Các tỉnh khu vực Bắc Bộ vận hành 300 trạm/1.137 máy bơm tiêu thoát nước. Trong đó, Ninh Bình 515 máy, Hà Nội 439 máy; Phú Thọ 40 máy, Hưng Yên 6 máy, Bắc Ninh 73 máy.

51 người chết, mất tích

Cập nhật đến sáng nay, con số các nạn nhân thiệt hại do bão số 10 và mưa lũ, dông lốc, sạt lở… vẫn đang tăng lên. Đến sáng nay, đã có 51 người chết, mất tích; 139 người bị thương, mất liên lạc với tám người tại Gia Lai.

Về tài sản, 91 ngôi nhà bị sập; gần 145.000 ngôi nhà hư hỏng, tốc mái; hơn 20.000 ngôi nhà bị ngập. Cùng đó, gần 35.000 lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại; hơn 1.100 con gia súc và gần 180.000 con gia cầm bị chết, lũ cuốn.

Lốc xoáy làm sập ngôi nhà khiến hai người tử vong tại Ninh Bình. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Đã xảy ra 22 sự cố đê điều; hơn 1.000 điểm trường bị ảnh hưởng, thiệt hại; 42 chuyến bay bị huỷ, 51 chuyến bay bị hoãn; gần 20.000m kè bờ sông, bờ biển bị sạt lở; hơn 60 ngàn cây xanh gãy đổ.

Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 2 (từ tỉnh đến xã) mất kết nối do mất điện 216/443; mạng công cộng 1.837/8.199 trạm BTS mất liên lạc. Các nhà mạng viễn thông đã triển khai roaming giữa các mạng với nhau nên không có xã nào bị mất liên lạc hoàn toàn.

Tại Hà Nội, mưa lớn gây ngập úng cục bộ với 65 điểm/tuyến phố với độ sâu ngập lớn nhất phổ biến từ 0,2-0,6m, có nơi ngập sâu 1,0m như: Đại lộ Thăng Long (hầm chui số 5, 6, Km9+656), ngã ba Mỹ Đình - Thiên Hiền, Dương Đình Nghệ, Võ Chí Công, tổ dân phố số 1, 4 phường Yên Nghĩa…

Mưa lớn, ngập lụt ảnh hưởng nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông và đời sống, sinh hoạt của người dân trong các khu vực bị ngập lụt, Hà Nội đã cho học sinh nghỉ học trong ngày 1-10-2025.