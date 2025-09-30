Thứ trưởng Bộ NN&MT thông tin về việc thuỷ điện Trung Quốc xả lũ 30/09/2025 18:46

(PLO)- Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết việc thuỷ điện Ma Lù Thàng của Trung Quốc xả lũ khiến dòng chảy có tăng nhưng mức ảnh hưởng đến lũ trên sông Lô – sông Gâm là không đáng kể.

Theo Sở Ngoại vụ Tuyên Quang, văn phòng Ngoại sự huyện Malipho, châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã thông tin về việc Trung Quốc có kế hoạch xả lũ thủy điện Ma Lù Thàng vào lúc 12 giờ (giờ Hà Nội) ngày 30-9. Cùng thời điểm, hồ thủy điện Tuyên Quang hiện đã mở tám cửa xả đáy.

Thuỷ điện Ma Lù Thàng duy trì mức xả 300m³/giây trong 72 giờ

Trao đổi với PLO, Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết: Hiện nay, thuỷ điện Ma Lù Thàng (Trung Quốc) đang xả khoảng 300 m³/giây. So với thủy điện Tuyên Quang đang xả tới 5.000 m³/giây thì mức này có ảnh hưởng nhưng không đáng kể. Phía bạn cũng đã thông báo rất rõ sẽ duy trì mức xả 300 m³/giây trong vòng 72 giờ.

Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp.

“Về góc độ đối ngoại và thực tế vận hành, trước hết chúng ta ghi nhận và cảm ơn phía bạn Trung Quốc đã chủ động thông tin sớm. Việc họ xả từ từ trong 72 tiếng, thay vì xả cấp tập một lần, là cách làm rất hợp lý, phù hợp với quy trình vận hành chung. Với lượng xả này, dòng chảy có tăng nhưng mức ảnh hưởng đến lũ trên sông Lô – sông Gâm là không đáng kể”, ông Hiệp nói.

Đối với thủy điện Tuyên Quang, hiện việc xả lũ được thực hiện đúng quy trình và đã có thông báo đầy đủ tới các địa phương hạ du. Khi lũ về, họ xả theo kịch bản đã được xây dựng trước - bao nhiêu cửa, lượng nước về từng khu vực đều có phương án cụ thể. Các địa phương, đặc biệt là cấp xã, cần bám sát và chỉ đạo ứng phó đúng theo kịch bản này.

Về tình hình mưa, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, dự báo từ tối nay đến ngày mai mưa sẽ chấm dứt. Riêng Hà Nội, mưa sẽ kết thúc khoảng từ 18h30 đến 19h tối nay. Ở các tỉnh khác, lượng mưa cũng sẽ giảm cơ bản vào ngày mai.

“Tuy nhiên, hết mưa không có nghĩa là đã hết lũ. Hiện nay, chúng tôi tập trung cảnh giác với nguy cơ sạt lở và lũ muộn — tức là lượng nước tích trên các đồi, suối sẽ đổ xuống sau”, Thứ trưởng Hiệp nhấn mạnh.

Theo ông Hiệp, các khu vực nguy cơ đã được khoanh vùng và cập nhật trên trang web của Cục Khí tượng thuỷ văn, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai. Người dân và chính quyền địa phương có thể tra cứu để chủ động ứng phó.

Nhiều thuỷ điện ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đang xả lũ

Do ảnh hưởng bão số 3 và hoàn lưu sau bão, nhiều tỉnh, thành phố ở miền Bắc và miền Trung đã xảy ra mưa lớn kéo dài. Lượng nước về ồ ạt khiến nhiều thuỷ điện ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ đang phải tiến hành xả lũ.

Nhiều hồ thuỷ điện ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ đang xả lũ.

Tính đến 18 giờ ngày 30-9, ở miền Bắc, có thuỷ điện Tuyên Quang đang mở 8 cửa xả đáy, thuỷ điện Hoà Bình đang mở 1 cửa xả đáy, thuỷ điện Thác Bà đang mở 3 cửa xả mặt. Bắc Trung Bộ có thuỷ điện Trung Sơn đang mở 3 cửa xả mặt, thuỷ điện Bản Vẽ đang mở 6 cửa xả mặt, thuỷ điện Quảng Trị đang mở 1 cửa xả mặt.

Với thủy điện Tuyên Quang, lưu lượng về hồ lớn nhất lên tới 6985m3/s lúc 09h30 ngày 30-9, đến 13 giờ giảm còn 5550m3/s. Hiện tại thủy điện Tuyên Quang đang mở 8 cửa xả sâu để đảm bảo an toàn công trình.

Thủy điện Thác Bà, lưu lượng về hồ lớn nhất lên tới 4110m3/s lúc 22 giờ ngày 29-9, đến 13 giờ giảm còn 2820m3/s, hiện tại Thuỷ điện Thác Bà đang mở 3 cửa xả mặt.

Trao đổi với PLO, ông Phùng Tiến Dũng, Trưởng phòng Dự báo thủy văn, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết việc thuỷ điện Tuyên Quang mở 8 cửa xả thì lũ tại trạm Tuyên Quang lên mức báo động 3, gây ngập lụt ở thành phố Tuyên Quang (cũ).

TS.Lương Hữu Dũng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thủy văn và Hải văn, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (Bộ NN&MT) cũng cho biết, hiện nay, mực nước ở vùng hạ lưu vẫn chưa cao, nên các hồ xả xuống hạ du làm tăng mực nước nhưng hiện ở mức an toàn.