Tuyên Quang: Nước ngập chạm nóc nhà, sắp vượt mức lũ lịch sử 01/10/2025 11:24

(PLO)- Mực nước lúc 6h sáng 1-10 tại một số trạm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang hầu hết đều đã vượt mức báo động 3. Đặc biệt, tại trạm Hà Giang, mực nước sắp vượt mức lũ lịch sử.

Tại nhiều khu vực thuộc tỉnh Hà Giang (cũ), nay là Tuyên Quang, mưa lớn gây ngập sâu nhiều đoạn đường. Nhiều người dân địa phương đã chia sẻ hình ảnh, video về tình trạng ngập sâu.

Video: Nước lũ chạm tầng 2 tại khu vực phường Hà Giang 1, Hà Giang 2 tỉnh Tuyên Quang.

Sáng sớm nay, 1-10, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lũ trên sông Lô (Tuyên Quang), sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh), hạ lưu sông Thái Bình (Hải Phòng), hạ lưu sông Cả (Nghệ An) đang lên. Sông Thao (sông Hồng) đoạn qua Yên Bái (tỉnh Lào Cai) và sông Mã (Thanh Hóa) đang xuống.

Mực nước tại các trạm ở tỉnh Tuyên Quang lúc 6h ngày 1-10. Ảnh CTV

Trên sông Lô đoạn qua Hà Giang, mức lũ đang ở mức trên báo động 3 khoảng 2,48m (thấp hơn đỉnh lũ lịch sử năm 1969 khoảng 0,9cm). Dự báo trong sáng đến trưa nay, lũ tiếp tục lên, khả năng sẽ vượt lũ lịch sử và đạt mức trên BĐ3 khoảng 3,05m.

Xuôi phía hạ lưu sông Lô tại trạm Bắc Quang, Vĩnh Tuy, Tuyên Quang lũ cũng đang lên nhanh, dự báo chiều nay sẽ trên mức báo động 3. Khả năng sẽ mở rộng vùng ngập lụt ở hai bên sông Lô.

Ngập sâu tại khu vực phố quảng trường Hà Giang. Ảnh: Lê Na

Nước ngập sâu tại khu vực các phường Hà Giang 1, Hà Giang 2, xã Ngọc Đường...

Nước chạm nóc nhà, sắp vượt mức lũ lịch sử. Ảnh: CTV