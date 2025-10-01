Hà Nội hỗ trợ 55 tỉ đồng cho 5 tỉnh khắc phục hậu quả bão số 10 01/10/2025 05:54

(PLO)- Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài vừa có thư thăm hỏi và thông báo hỗ trợ 5 tỉnh bị thiệt hại nặng nề do bão số 10 gây ra...

Ngày 30-9, thay mặt Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã gửi thư thăm hỏi và thông báo hỗ trợ 5 tỉnh chịu thiệt hại nặng do bão Bualoi (bão số 10) gây ra.

Trong thư gửi tới các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Ninh Bình và Thanh Hóa, Bí thư Thành ủy Hà Nội chia sẻ sâu sắc với Đảng, chính quyền và nhân dân về những mất mát về người và tài sản, đặc biệt ở các địa bàn bị ảnh hưởng trực tiếp.

Ghi nhận của PLO sáng ngày 29-9, các thôn Vĩnh Gia 1, Phượng Mao, xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa đổ nát, hoang tàn sau bão. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội quyết định hỗ trợ 55 tỉ đồng cho Quỹ Cứu trợ của 5 tỉnh.

Trong đó, Nghệ An và Hà Tĩnh mỗi tỉnh được hỗ trợ 15 tỉ đồng; Quảng Trị và Ninh Bình mỗi tỉnh 10 tỉ đồng; Thanh Hóa 5 tỉ đồng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội bày tỏ tin tưởng, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng sự chia sẻ, góp sức của các địa phương trong cả nước, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các tỉnh sẽ sớm vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống.