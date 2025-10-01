Bão số 10 gây sạt lở, cấm đường trên nhiều tuyến giao thông ở miền Trung và miền núi phía Bắc 01/10/2025 10:33

(PLO)- Ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 đã gây mưa lớn diện rộng, khiến hệ thống giao thông nhiều tỉnh miền Trung và miền núi phía Bắc hư hỏng nghiêm trọng.

Theo báo cáo tình hình thiên tai và công tác khắc phục hậu quả của Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng), Bão số 10 gây thiệt hại nặng hệ thống giao thông nhiều tỉnh miền Trung và miền núi phía Bắc.

Video: Sạt lở tại tỉnh lộ 158, đoạn qua xã Y Tý, tỉnh Lào Cai

Tại Hà Tĩnh, QL1 đoạn qua phường Bắc Hồng Lĩnh ngập sâu gần 1m, phải cấm đường và phân luồng từ trưa 29-9. Trên QL8, hơn 600m³ đất đá sạt xuống gây chia cắt hoàn toàn, đến chiều cùng ngày mới thông tạm một làn nhưng nguy cơ tiếp tục sạt lở cao.

QL8C nhiều tràn ngập sâu 1,2-1,5m, trong đó tràn Lĩnh - Hồng hư hỏng nặng khiến giao thông chia cắt. Các tuyến QL281, QL15 và cầu Cửa Hội cũng bị ảnh hưởng, nhiều nơi phải cấm lưu thông.

Đường tỉnh 553 ghi nhận sạt lở nghiêm trọng, cây cối và biển quảng cáo đổ ngổn ngang. Ngoài ra, nhiều cầu, cống, rãnh thoát nước hư hỏng, một số trụ sở hạt quản lý đường bị tốc mái. Đến cuối ngày 29-9, nhiều tuyến đã cơ bản được thông xe nhưng vẫn lưu thông hạn chế. Thiệt hại giao thông toàn tỉnh ước khoảng 10,5 tỷ đồng.

Tại Sơn La, mưa lũ gây ra nhiều điểm sạt lở taluy dương, sa bồi mặt đường, cống rãnh trên quốc lộ, khối lượng đất đá hơn 3.200m³. Nhiều đoạn ngập dài trên 1km, 9 điểm tắc đường do sạt lở và sụt lún. Đặc biệt, tại Km54+800 xã Đoàn Kết, lực lượng công binh phải nổ phá đá rời rạc để khơi thông.

Trên hệ thống tỉnh lộ, hơn 11.000m³ đất đá sạt trượt, nhiều đoạn ngập úng, nền đường và cầu tràn hư hỏng, tổng cộng 12 điểm ách tắc.

Ngay sau thiên tai, Sở Xây dựng Sơn La đã huy động lực lượng, máy móc, căng dây cảnh báo, phân luồng và dọn dẹp cây đổ. Đến thời điểm báo cáo, đã thông được 3 điểm ách tắc, trong đó có QL37 và các tuyến tỉnh lộ 101, 102. Công tác khắc phục đang tiếp tục triển khai.

Sạt lở trên tỉnh lộ 158, đoạn qua xã Y Tý, tỉnh Lào Cai khiến giao thông tê liệt. Ảnh: CTV

Tại Lào Cai, sáng 30-9, nút giao Phố Lu dẫn lên cao tốc Nội Bài - Lào Cai ngập đường nhánh do nước sông Hồng dâng cao. Nhiều tuyến quốc lộ tắc nghẽn: QL4D có 5 điểm, QL32 ngập từ Km263 - Km276 và Km290, QL279 ngập 3 điểm, tắc 2 điểm, QL70 ngập 4 điểm, QL4E ngập 3 điểm, QL2D ngập 2 điểm, QL32C ngập từ Km92 - Km94, QL37 ngập 3 điểm.

Tổng sạt lở taluy dương hơn 2.000m³, sạt taluy âm 78m, mặt đường hư hỏng gần 160m². Thiệt hại bước đầu ước trên 829 triệu đồng.

Đáng chú ý, rạng sáng 30-9, một tàu hút cát trôi từ thượng nguồn va vào trụ và dầm cầu Yên Bái (QL37, TP Yên Bái cũ), trong bối cảnh nước sông Thao vượt báo động 3 tới 2m. UBND tỉnh đã tạm dừng khai thác cầu Yên Bái từ 18h ngày 30-9, phân luồng phương tiện qua cầu Tuần Quán, Bách Lẫm để đảm bảo an toàn.

Tại Cao Bằng, mưa lớn kéo dài gây sạt lở 86 điểm với khoảng 15.600m³ đất đá trên quốc lộ, trong đó nhiều nhất là QL34, QL34B, QL4A. Hiện mới thông được 6/16 điểm sạt, còn 10 điểm tắc đường. Đặc biệt, tại Km313+00 QL4A, nền đường sụt lún dài 50m, sâu trung bình 1m. Chi phí khắc phục hệ thống quốc lộ ước khoảng 20 tỷ đồng.

Sạt lở đường giao thông tại xã Tam Kim, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: CTV

Trên đường tỉnh, có 6 điểm sạt lở và 1 điểm ngập vẫn tắc đường, cùng 33 điểm sạt lở với khối lượng gần 6.700m³, chi phí khắc phục dự kiến khoảng 7 tỷ đồng. Sở Xây dựng Cao Bằng đã chỉ đạo phát dọn cây, hót đất đá, cắm biển cảnh báo, song do mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực chưa thể tiếp cận. Với mức độ thiệt hại lớn, Sở đang đề xuất UBND tỉnh công bố tình huống khẩn cấp.

Tại Lạng Sơn, các tuyến QL1B, QL4A, QL31, QL279 ghi nhận 22 điểm sạt taluy dương (773m³ đất đá), 1 điểm sạt taluy âm dài 4m và 4 vị trí ngập úng. Hệ thống tỉnh lộ có 65 điểm sạt lở với hơn 5.400m³ đất đá, 15 điểm ngập úng, 23m² mặt đường hư hỏng, thiệt hại ước 351 triệu đồng.

Các tuyến đường huyện cũng ghi nhận 15 điểm sạt lở (1.300m³ đất đá) và 6 điểm ngập, thiệt hại khoảng 54 triệu đồng. Nhiều tuyến như QL3B, ĐT229, đường tuần biên Tân Minh - Quốc Khánh vẫn chưa thống kê hết do còn tắc. Các lực lượng đang dọn dẹp đất đá, mở tạm một làn, lắp biển cảnh báo và bố trí lực lượng trực 24/24.

Bão số 10 đã để lại hậu quả nặng nề cho hạ tầng giao thông nhiều địa phương, với hàng chục nghìn m³ đất đá sạt lở, hàng trăm điểm ngập úng, sụt lún. Chính quyền và lực lượng chức năng đang dốc toàn lực khắc phục, từng bước khơi thông các tuyến trọng điểm, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.