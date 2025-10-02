Tìm thấy xe bán tải chở 3 công nhân mất tích trong vụ sạt lở tại Lào Cai 02/10/2025 15:21

(PLO)- Chiếc xe bán tải chở ba người mất tích trong vụ sạt lở tại Lào Cai được lực lượng chức năng tìm thấy vào trưa 2-10 trong tình trạng bị đất đá vùi lấp.

Tin từ Công an tỉnh Lào Cai, khoảng 12 giờ 15 hôm nay, 2-10, lực lượng chức năng đã phát hiện xe bán tải chở ba công dân mất liên lạc từ ngày 29-9 bị đất đá vùi lấp tại Km 40+00, quốc lộ 279, thuộc địa phận xã Minh Lương.

Hiện chiếc xe trong tình trạng đang bị khối lượng đất đá rất lớn vùi lấp, chính quyền địa phương và đông đảo quần chúng nhân dân vẫn khẩn trương nỗ lực cứu nạn, cứu hộ với hi vọng sẽ có người còn sống.

Chiếc xe bán tải chở ba người bị sạt lở, đất đá vùi lấp. Ảnh: CA

Chiếc xe nhãn hiệu Nissan Navara, biển kiểm soát 24A-348.02, do anh Hoàng Văn Định (37 tuổi) điều khiển, chở theo anh Hoàng Đức Giang (35 tuổi) và anh Phùng Văn Tuấn (45 tuổi), ngụ xã Nậm Xé.

Sau khi rời nhà vào sáng 29-9, đến chiều cùng ngày, gia đình không thể liên lạc được với cả ba người.

Thời điểm xảy ra sự việc, khu vực Minh Lương - Nậm Xé xuất hiện mưa lớn kéo dài, lũ quét, sạt lở đất gây chia cắt nhiều tuyến đường, tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện.

Sau bốn ngày tìm kiếm trong điều kiện vô cùng khó khăn, lực lượng Công an cùng chính quyền và nhân dân đã nỗ lực đào bới, tiếp cận hiện trường để cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm an toàn trong tình huống địa chất phức tạp, nguy cơ sạt lở tiếp diễn.

Hiện công tác cứu hộ, cứu nạn vẫn đang được triển khai khẩn trương.