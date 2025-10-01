Cảnh sát dùng xe chuyên dụng, thuyền đưa bà bầu vượt lũ, sạt lở đến bệnh viện trong đêm 01/10/2025 10:47

(PLO)- Trong đêm mưa lũ dữ dội, chuyến xe đặc biệt của lực lượng Công an Tuyên Quang đã đưa một sản phụ vượt nhiều đoạn đường sạt lở, ngập sâu đến bệnh viện, sinh nở an toàn.

Thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang sáng 1-10 cho biết, lực lượng công an xã Yên Lập vừa phối hợp với trạm y tế xã đưa một sản phụ đi cấp cứu kịp thời, sản phụ đã sinh em bé an toàn, mạnh khỏe.

Chuyến xe đặc biệt vượt sạt lở đưa sản phụ đến bệnh viện an toàn. Ảnh: CA

Sự việc xảy ra khoảng 3 giờ 30 sáng nay, 1-10. Trong quá trình làm nhiệm vụ tại xã Yên Lập, lực lượng Công an xã phối hợp với Trạm y tế đã kịp thời đưa một sản phụ ở thôn Yên Vinh đi cấp cứu.

Trên quãng đường di chuyển, cán bộ, chiến sĩ phải vượt qua nhiều đoạn đường ngập lụt, sạt lở, có nơi phải dùng xe chuyên dụng kết hợp thuyền nhỏ để đưa sản phụ đến bệnh viện.

Nhờ sự nỗ lực không quản hiểm nguy của các lực lượng, sản phụ đã được đưa đến Trung tâm y tế khu vực Chiêm Hóa kịp thời. Trong buổi sáng cùng ngày, chị đã hạ sinh một bé khỏe mạnh, hiện sức khỏe của cả mẹ và con đều ổn định.

Công an Tuyên Quang hỗ trợ nhân dân trong bão số 10. Ảnh: CA

Trước đó, vào 23 giờ 30 ngày 30-9, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang làm nhiệm vụ tại Quốc lộ 4C cũng đã khẩn trương đưa một học sinh bị rắn cắn đi cấp cứu trong bối cảnh đường sá ngập sâu, nhiều đoạn bị chia cắt. Nhờ đó, cháu bé đã được cứu sống kịp thời.

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, tình hình mưa lũ trên địa bàn đang diễn biến hết sức phức tạp. Mực nước tại các trạm trên toàn tỉnh đều tăng nhanh, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cảnh báo tại nhiều khu vực, nhất là vùng đồi núi cao.

Toàn lực lượng huy động 100% quân số cùng nhân dân khắc phục hậu quả bão số 10. Ảnh: CA

Công an toàn tỉnh đã huy động 100% quân số ứng trực, triển khai nhiều biện pháp cấp bách nhằm khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão. Các đơn vị đã sát cánh cùng Nhân dân, di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản, đồng thời giữ gìn an ninh trật tự trong bối cảnh thiên tai phức tạp.