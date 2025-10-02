Tìm thấy thi thể đầu tiên trong vụ sạt lở vùi lấp 4 người ở Tuyên Quang 02/10/2025 11:15

(PLO)- Lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang đã tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên trong vụ sạt lở vùi lấp 4 người tại xã Lũng Cú.

Lúc 10 giờ 15 sáng nay, 2-10, lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang đã tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên trong vụ sạt lở vùi lấp 4 người tại xã Lũng Cú.

Danh tính nạn nhân đang được làm rõ.

Video: Tìm thấy thi thể đầu tiên trong vụ sạt lở vùi lấp 4 người ở Tuyên Quang

Vụ sạt lở vùi lấp gia đình có 4 người xảy ra khoảng 6 giờ 30 sáng 30-9. Đó là nhà ông Vàng Chá S, thời điểm xảy ra sạt lở, trong nhà ông S có 4 người gồm vợ chồng ông S. và hai con nhỏ. Ba thành viên khác trong gia đình đang làm ăn xa nên thoát nạn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã khẩn trương có mặt tại hiện trường khắc phục hậu quả vụ sạt lở. Công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn do trời mưa to, lượng đất đá vẫn tiếp tục đổ về, nguy cơ cao tiếp tục xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Tìm thấy thi thể đầu tiên trong vụ sạt lở vùi lấp 4 người được tìm thấy sáng 2-10. Ảnh: CA

Tỉnh Tuyên Quang đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội biên phòng cùng lực lượng tại chỗ tham gia tìm kiếm. Hai chó nghiệp vụ cũng được đưa vào hiện trường để hỗ trợ phát hiện dấu vết.

Hiện tại, khu vực xã Lũng Cú vẫn có mưa, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm cứu nạn.