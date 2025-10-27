Phú Thọ: 9 tháng năm 2025, tăng trưởng kinh tế vượt kịch bản 27/10/2025 20:23

9 tháng năm 2025, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh Phú Thọ ước tăng 10,22% so với cùng kỳ, vượt mục tiêu đề ra và đứng thứ 4 trong 34 tỉnh, thành phố.

Kinh tế Phú Thọ 9 tháng năm 2025 ước tăng 10,22% so với cùng kỳ năm trước, đứng thứ 4/34 tỉnh, thành phố, vượt kịch bản tăng trưởng đề ra (9,96%).

Con số này thể hiện rõ vai trò chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Phú Thọ trong thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất - kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư và tái cấu trúc nền hành chính theo hướng tinh gọn, hiện đại.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông tiếp và làm việc với Công ty cổ phần Colowide MD, Nhật Bản và Công ty TNHH N&V Bridge nhằm tìm kiếm thu hút vốn đầu tư từ Nhật Bản vào tỉnh. Ảnh: phutho.gov.vn

GRDP 9 tháng tăng vượt kịch bản

Theo báo cáo của ngành Thống kê Phú Thọ, kinh tế tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao nhờ khu vực công nghiệp - xây dựng, với mức tăng 15,6%, đóng góp hơn 7 điểm phần trăm vào GRDP. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo nổi bật với mức tăng 17,69%, khẳng định vai trò động lực then chốt.

Ngành sản xuất linh kiện điện tử tiếp tục giữ vị trí chủ lực, tăng 25,03% so với cùng kỳ. Sự phục hồi của các thị trường xuất khẩu lớn như Mỹ và EU, cùng việc mở rộng sản xuất của các tập đoàn FDI như Apple, Samsung, Dell, Google đã giúp Phú Thọ trở thành điểm sáng trong chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu.

Khu công nghiệp Cẩm Khê có vị trí địa lý đắc địa, nằm gần các tuyến giao thông huyết mạch như Quốc lộ 32C, đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cùng đường liên vùng kết nối Phú Thọ với Yên Bái. Ảnh: phutho.gov.vn

Các ngành công nghiệp khác như gỗ, giấy, da giày, hóa chất đều ghi nhận mức tăng từ 13% đến hơn 30%, phản ánh nhu cầu sản xuất và tiêu dùng phục hồi. Đặc biệt, ngành sản xuất vật liệu xây dựng tăng 16,78% nhờ các dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ.

Ở chiều ngược lại, ngành ô tô và xe máy gặp khó do xu hướng tiêu dùng chuyển sang xe điện và sức mua giảm. Tuy vậy, nhóm sản phẩm phụ trợ vẫn tăng trưởng khá, giúp ổn định chuỗi sản xuất công nghiệp. Tính chung, khu vực công nghiệp đóng góp tới 6,74 điểm phần trăm vào tăng trưởng toàn tỉnh - mức cao nhất trong 5 năm gần đây.

Khu vực xây dựng cũng tăng 8,97%, nhờ giải ngân đầu tư công và xây dựng hạ tầng được đẩy mạnh, đặc biệt ở các dự án giao thông và khu đô thị mới.

Dịch vụ phục hồi mạnh, nông nghiệp ổn định

Bên cạnh công nghiệp, khu vực dịch vụ tăng 8,11%, đóng góp 2,23 điểm phần trăm vào tăng trưởng GRDP. Sự mở rộng của thị trường nội địa với hơn 3,7 triệu dân sau khi hợp nhất địa giới hành chính giúp sức mua trong tỉnh tăng đáng kể.

Các lĩnh vực thương mại, logistics, du lịch, tài chính ghi nhận kết quả tích cực: bán buôn - bán lẻ tăng 8,73%; vận tải - kho bãi tăng 9,09%; lưu trú - ăn uống tăng 11,57%; tài chính - ngân hàng - bảo hiểm tăng 7,12%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng cao, góp phần củng cố đà phục hồi kinh tế.

Công nhân lao động Công ty TNHH Công nghệ Cosmos 1 (Khu công nghiệp Thụy Vân) tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị. Ảnh: phutho.gov.vn

Ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng trưởng đạt 3,12%, đóng góp 0,34 điểm phần trăm vào GRDP. Mặc dù dịch tả lợn châu Phi tái bùng phát khiến chăn nuôi bị ảnh hưởng, ngành trồng trọt vẫn giữ ổn định, sản lượng lương thực đạt hơn 843 nghìn tấn, tăng 1,68% so với cùng kỳ. Lâm nghiệp và thủy sản tăng từ 4,3% đến 4,8%, góp phần đảm bảo an ninh lương thực và ổn định sinh kế nông thôn.

Hướng tới mục tiêu cả năm 10,3%

Theo nhận định của cơ quan thống kê, kết quả tăng trưởng 10,22% vượt kịch bản 9,96% đã đề ra, khẳng định hiệu quả của các chính sách điều hành linh hoạt và môi trường đầu tư thuận lợi. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu cả năm 10,3%, tỉnh cần mức tăng hơn 10,5% trong quý IV.

Nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm là tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, giải ngân vốn đầu tư công, kiểm soát dịch bệnh và ổn định kinh tế vĩ mô.

Với nền tảng công nghiệp vững chắc, tiêu dùng nội địa mở rộng và sự phục hồi của xuất khẩu, Phú Thọ được kỳ vọng tiếp tục nằm trong nhóm tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước - khẳng định vị thế trung tâm công nghiệp mới của vùng trung du miền núi Bắc Bộ.