Đà Nẵng công bố các quyết định về công tác cán bộ 28/11/2025 20:04

(PLO)- Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TP Đà Nẵng công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chiều 28-11, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Cụ thể, hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bí thư và các Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: PV

Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng TP gồm 26 người. Ban Thường vụ Đảng ủy gồm chín người. Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP. Hai Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy là ông Phạm Trường Sơn và bà Đặng Thị Lệ Thủy.

Hội nghị cũng công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về chỉ định Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng TP nhiệm kỳ 2025 - 2030, gồm năm người.

Theo đó, ông Trần Văn Đông, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy được chỉ định giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng TP nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Vĩnh ghi nhận, tri ân sự đóng góp trong thời gian qua của các nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy không tiếp tục tham gia Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Vĩnh đề nghị Ban Chấp hành khóa mới phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ, nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Ông cũng khẳng định Đảng ủy các cơ quan Đảng TP là cơ quan đi đầu về công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ TP thực sự trong sạch, vững mạnh.