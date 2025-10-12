Hỗ trợ thêm 400 tỉ đồng cho Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh khắc phục hậu quả mưa lũ 12/10/2025 17:57

(PLO)- Thủ tướng vừa ký quyết định hỗ trợ khẩn cấp 400 tỉ đồng cho 4 tỉnh: Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh để khắc phục hậu quả mưa lũ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2241 ngày 12-10 hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh khắc phục hậu quả mưa lũ (lần 2).

Quyết định nêu rõ, hỗ trợ 400 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho 4 địa phương để ổn định đời sống người dân sau mưa lũ.

Trong đó, hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên 250 tỉ đồng, Cao Bằng 50 tỉ đồng, Lạng Sơn 50 tỉ đồng, Bắc Ninh 50 tỉ đồng.

Chính phủ tiếp tục hỗ trợ khẩn cấp 400 tỉ đồng cho 4 tỉnh: Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh để khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: THANH THANH

Quyết định yêu cầu UBND các tỉnh: Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí bổ sung bảo đảm đúng quy định, đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để thất thoát, tiêu cực. Đồng thời báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ NN&MT và các cơ quan liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 2221 ngày 8-10 hỗ trợ khẩn cấp 140 tỉ đồng cho 4 tỉnh trên để kịp thời cứu trợ, hỗ trợ nhân dân và bước đầu khắc phục hậu quả mưa lũ.

Trong đó: tỉnh Thái Nguyên 50 tỉ đồng, Cao Bằng 30 tỉ đồng, Lạng Sơn 30 tỉ đồng và Bắc Ninh 30 tỉ đồng.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng đã ký Quyết định số 2171/QĐ-TTg ngày 2-10 hỗ trợ 2.524 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho 15 địa phương để hỗ trợ dân sinh, khắc phục công trình đê điều, hồ chứa thủy lợi, công trình phòng chống thiên tai, cơ sở hạ tầng thiết yếu, bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách do ảnh hưởng của cơn bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm.

Cụ thể: tỉnh Tuyên Quang 200 tỉ đồng, Cao Bằng 195 tỉ đồng, Lạng Sơn 20 tỉ đồng, Lào Cai 200 tỉ đồng, Thái Nguyên 20 tỉ đồng, Phú Thọ 20 tỉ đồng, Sơn La 200 tỉ đồng, Lai Châu 24 tỉ đồng, Điện Biên 90 tỉ đồng, Ninh Bình 20 tỉ đồng, Thanh Hóa 200 tỉ đồng, Nghệ An 500 tỉ đồng, Hà Tĩnh 500 tỉ đồng, Quảng Trị 200 tỉ đồng, Huế 135 tỉ đồng.