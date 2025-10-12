Chuẩn bị cho những chuyến xe nghĩa tình đến với đồng bào vùng bão lũ 12/10/2025 14:06

(PLO)- Nhiều người dân, tình nguyện viên tất bật sắp xếp hàng hóa, chuẩn bị chuyến xe nghĩa tình hướng về đồng bào vùng bão lũ Thái Nguyên.

Ngày 12-10, tại trụ sở Hội Chữ Thập đỏ TP.HCM ở phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM, hàng chục người dân, tình nguyện viên cùng nhau sắp xếp hàng hóa lên xe, chuẩn bị vận chuyển đi hỗ trợ đồng bào tỉnh Thái Nguyên bị thiệt hại do bão lũ.

Chuyến xe vận chuyển hàng hóa cứu trợ bà con vùng bão, lũ. Ảnh: THANH HẰNG

Trao đổi với PLO, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, cho biết tổng giá trị hàng hóa lần này gần 450 triệu đồng.

“Ngoài mì ăn liền, gạo, quần áo, chúng tôi còn gửi nhiều mặt hàng thiết yếu; đồng thời phối hợp với lực lượng cứu trợ tại Thái Nguyên để hàng hóa đến tận tay người dân trong điều kiện giao thông đang khó khăn” - ông Tuấn nói.

﻿ ﻿ ﻿ Hội Chữ thập đỏ TP.HCM cùng người dân tất bật vận chuyển hàng lên xe. Ảnh: THANH HẰNG

Nhiều tình nguyện viên trẻ cũng tích cực tham gia. Bạn Trần Minh Nhựt (học sinh lớp 12), nói em muốn góp một phần công sức để hàng cứu trợ đến sớm nhất có thể.

Nhiều người dân địa phương cũng tự nguyện góp sức trong lần vận chuyển hàng hóa này. Anh Phan Văn Trường (phường Gia Định) khi đi ngang trụ sở Hội Chữ thập đỏ TP.HCM thấy mọi người bốc xếp hàng cũng liền dừng lại hỗ trợ.

Mọi người cùng vận chuyển hàng lên xe. Ảnh: THANH HẰNG

“Nhìn ai nấy đều chung tay vì đồng bào gặp thiên tai, tôi rất xúc động. Tinh thần ‘lá lành đùm lá rách của người Việt thật sự đáng quý” - anh Trường bộc bạch.

Tại Hội Chữ Thập đỏ TP.HCM cơ sở 2, Bình Dương cũ cũng vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm đi Bắc Ninh trợ giúp đồng bào vùng bão, lũ.