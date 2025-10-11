Chuyên gia nói về tác dụng của bản đồ phân luồng cứu hộ khẩn cấp tại vùng bão, lũ 11/10/2025 16:27

(PLO)- Chỉ trong vòng 4 tiếng, 2 bạn trẻ đã xây dựng một nền tảng thu thập và tổng hợp các yêu cầu cứu hộ khẩn cấp tại địa phương.

Sau khi chứng kiến hàng nghìn lời kêu cứu (SOS) từ Thái Nguyên giữa đợt lũ lịch sử đêm 7-10, lập trình viên Từ Tất Huân và chuyên gia phát triển sản phẩm AI Nguyễn Thị Mai Anh, cựu sinh viên K7, Trường Đại học FPT, đã nhanh chóng xây dựng một nền tảng thu thập và tổng hợp các yêu cầu cứu hộ khẩn cấp tại địa phương thongtincuuho.org.

Nền tảng được xây dựng chỉ trong 4 tiếng từ 23 giờ ngày 7-10 đến 3 giờ ngày 8-10.

Không chỉ dừng lại ở ghi nhận thông tin, nhóm còn phát triển bản đồ nhiệt (HeatMap) để hiển thị trực quan các khu vực có nhiều người cần hỗ trợ. Nhờ đó, các lực lượng cứu hộ và cơ quan chức năng có thể dễ dàng xác định điểm nóng, tối ưu hoá trong phân bổ nhân lực và phương tiện ứng cứu.

Từ Tất Huân (trái) và Nguyễn Thị Mai Anh (phải) là đồng sáng lập trang web thu thập và tổng hợp các yêu cầu cần cứu hộ của người dân trong tâm lũ.

Hiện tại, nền tảng này đã được mở rộng ra để thu thập và tổng hợp các yêu cầu cứu hộ từ Bắc Ninh, Bắc Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Nội.

"Mọi người chỉ cần bình luận ở bất kỳ bài viết nào có liên quan đến cứu hộ trên tài khoản mạng xã hội của dự án, hệ thống sẽ tự động tìm, kéo về, phân loại và hiển thị lên bản đồ"- Tất Huân lý giải nguyên lý hoạt động của trang.

Hiện bản đồ đã thu hút hơn 3.000 người dùng. Hiện, nhóm dự án hướng tới phát triển app sử dụng trên hệ điều hành IOS và Android.

Đây được xem là một hành động rất thiết thực và ý nghĩa để hỗ trợ bà con Thái Nguyên và đồng bào vùng bão lũ nói chung trong những tình huống khó khăn.

Trước đó, Huân đã xây dựng website vntraffic.app - một dự án hiển thị các điểm tắc và ngập theo thời gian thực do mưa lớn sau bão Bualoi gây ra, đạt gần 4.000 lượt truy cập mỗi ngày.

Đánh giá về nền tảng này, bà Vũ Kim Oanh, sáng lập kiêm Chủ tịch Omverse group bày tỏ: Việc lập bản đồ cứu hộ thật ra không mới. Trước đây, trong đợt dịch COVID-19 đã có cá nhân, đơn vị lập bản đồ kết nối giúp đỡ người khó khăn.

Bản đồ thông tin cứu hộ vùng bão lũ được ra đời trong dịp này rất thiết thực, kết nối được những tấm lòng thiện nguyện đến với các hoạt cảnh khó khăn, cần sự giúp đỡ.

"Tuy nhiên, tôi cũng kỳ vọng sau này bản đồ có thể nâng cấp thêm các chức năng như: Tự động lấy vị trí GPS tăng tính xác thực, upload trực tiếp video/hình ảnh (hiện tại nhập text), gửi SOS khẩn cấp cho những người xung quanh"- bà Vũ Kim Oanh nói.

Bản đồ cứu hộ khẩn cấp của tỉnh Bắc Ninh.

Ngoài nền tảng do 2 bạn trẻ tạo ra, tỉnh Bắc Ninh cũng đã tạo bản đồ cứu hộ khẩn cấp trên địa bàn tại địa chỉ: https://cuuho.bacninh.gov.vn. Bản đồ cứu hộ khẩn cấp thuộc bản quyền của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh.

Nếu cần hỗ trợ khẩn cấp, người dân truy nhập: https://cuuho.bacninh.gov.vn để gửi yêu cầu theo các bước dưới đây.

Bước 1: Người dân cần hỗ trợ/các Trạm cứu hộ truy nhập địa chỉ trên.

Bước 2: Tại Trang chủ, bấm "Gửi phản ánh", tại màn hình chọn loại điểm: Cần cứu hộ hoặc điểm hỗ trợ (hỗ trợ chỗ ở, đồ ăn cho người cần cứu hộ).

Sau đó di chuyển bản đồ để con trỏ trỏ tới vị trí của mình đang Cần Cứu hộ hoặc Điểm hỗ trợ và nhập đủ các thông tin: Địa chỉ; mô tả chi tiết; số điện thoại liên hệ; hình ảnh (nếu có).