Công an dầm mình trong lũ cứu hộ, cứu trợ hàng ngàn hộ dân bị cô lập ở Thanh Hóa

Trao đổi với PLO, ông Bùi Phú Thịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Nông Cống, cho biết nước lũ bắt đầu dâng từ sáng 29-9, do lên quá nhanh khiến nhiều hộ dân trở tay không kịp, tài sản bị nhấn chìm, thiệt hại nặng nề.

Nhờ có phương án chuẩn bị từ sớm, khi nắm được tình hình, chính quyền đã phối hợp cùng công an, quân đội xuyên đêm giải cứu người dân khỏi vùng nguy hiểm.

Chính quyền huy động tối đa lực lượng cùng sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng tìm kiếm người mất tích; sẵn sàng tổ chức di dời các hộ dân có nguy cơ bị ngập đảm bảo an toàn. Tiếp tục bám sát địa bàn, tích cực thực hiện các giải pháp chống ngập úng, nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết để kịp thời chủ động phòng, tránh; triển khai phương án ứng phó theo “phương châm 4 tại chỗ”. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo nguồn lương thực thực phẩm cho người dân" - ông Thịnh nhấn mạnh.