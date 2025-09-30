Công an dầm mình trong lũ cứu hộ, cứu trợ hàng ngàn hộ dân bị cô lập ở Thanh Hóa

Công an dầm mình trong lũ cứu hộ, cứu trợ hàng ngàn hộ dân bị cô lập ở Thanh Hóa

(PLO)- Trong suốt hai ngày qua, hàng ngàn lượt cán bộ chiến sĩ xuyên đêm, lội mưa dầm mình trong nước lũ mang hàng cứu trợ đến với hàng ngàn hộ dân ở xã Nông Cống, Thanh Hóa.

Dầm mình trong lũ dữ cứu trợ hàng ngàn hộ dân cô lập ở Thanh Hóa. Clip: ĐẶNG TRUNG
z7065461904634_535be73f9dc8eb1af5c422c2fe537e38.jpg
Ngày 29 và 30-9, mưa lớn kéo dài trên làm 3.000 hộ dân bị ngập nhà, trong đó 13 thôn ngập nặng, nước dâng gần tới mái nhà.
1U1B7273.JPG
Đến sáng 30-9, chính quyền địa phương cùng các lực lượng công an, quân đội… vẫn đang tích cực triển khai phương án cứu hộ.
1U1B7281.JPG
Sáng ngày 30-9, phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM theo chân cán bộ chiến sĩ lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa mang hàng cứu trợ đến với người dân vùng lũ bị cô lập.
z7065461912925_1a17b26e6f1ca4095980066ba8e5cf12.jpg
Chúng tôi đã chứng kiến cảnh hàng ngàn ngôi nhà ngập sâu trong biển nước.
1U1B7372.JPG
z7065461952439_e7d5e063f6499dda9fa05bd7cc502559.jpg
Nhiều hộ dân thở dài vì lũ lên quá nhanh, nhiều tài sản bị lũ cuốn, hư hỏng
1U1B7441.JPG
Chị Nguyễn Thị Lương (36 tuổi) trở về nhà sau lũ cho biết, khoảng 15 chiều ngày 29-9, nước lũ lên quá nhanh, chảy xiết nên không kịp đi sơ tán, phải đưa con đến ở nhà hàng xóm
z7065546659000_08dc631bba08b664be99ed0509eabc43.jpg
“Tuy nhiên, khi hai vợ chồng quay trở lại thì toàn bộ tài sản gồm xe máy, tủ lạnh, tivi đã ngập sâu trong nước lũ, nhiều tài sản trong nhà bị trôi hết”, chị Lương xót xa kể lại.
1U1B7359.JPG
Địa phương dùng thuyền tự đóng đưa mì tôm, nước khoáng vào vùng lũ để cứu đói cho người dân
1U1B7418.JPG
Các cán bộ chiến sĩ công an đi đến trực tiếp các hộ dân để chia sẻ động viên người dân
1U1B7385.JPG
Anh Nguyễn Duy Ngọ (38 tuổi) cho biết từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ chứng kiến trận lũ như vậy, trong khi vợ vừa sinh nên thiếu thốn đủ bề.
trung.jpg
Công an mang mì tôm, nước uống, lương khô cho người dân vùng lũ
1U1B7451.JPG
Do nhà dân ở xa vị trí thuyền cứu trợ, Đại úy Hoàng Văn Sỹ xuống thuyền mang theo bánh ngọt, nước uống vào nhà dân.
1U1B7306.JPG
Không chỉ trao hàng cứu trợ đến với người dân, các cán bộ chiến sĩ trong đoàn còn động viên người dân sớm vượt qua giai đoạn khó khăn để ổn định cuộc sống.
1U1B7348.JPG
Hình ảnh anh Lưu Văn Tráng (50 tuổi), tiểu khu 15, xã Nông Cống vui mừng nhận hàng cứu trợ cho biết, hai ngày qua nhà anh phải sống chật vật trong khó khăn, không điện, không nước.
1U1B7332.JPG
"Các hộ chưa phải sơ tán thì được tiếp tế lương thực, thuốc men, áo phao và nước uống để đảm bảo không ai thiếu đói, khát trong lũ", ông Bùi Phú Thịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Nông Cống chia sẻ.
Dầm mình trong cơn lũ dữ cứu trợ hàng ngàn hộ dân cô lập ở Thanh Hóa -.jpg
Trong suốt hai ngày qua, nhiều gia đình bị cô lập sâu trong lũ đã được hàng ngàn lượt cán bộ chiến sĩ Công an, quân đội xuyên đêm, lội mưa dầm mình trong nước lũ mang hàng cứu trợ, đưa người già trẻ em đến nơi an toàn.
z7065461870711_67f654efe9fce73023a925ca1f70e66d.jpg
1U1B7351.JPG
1U1B7286.JPG

Trao đổi với PLO, ông Bùi Phú Thịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Nông Cống, cho biết nước lũ bắt đầu dâng từ sáng 29-9, do lên quá nhanh khiến nhiều hộ dân trở tay không kịp, tài sản bị nhấn chìm, thiệt hại nặng nề.

Nhờ có phương án chuẩn bị từ sớm, khi nắm được tình hình, chính quyền đã phối hợp cùng công an, quân đội xuyên đêm giải cứu người dân khỏi vùng nguy hiểm.

Chính quyền huy động tối đa lực lượng cùng sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng tìm kiếm người mất tích; sẵn sàng tổ chức di dời các hộ dân có nguy cơ bị ngập đảm bảo an toàn. Tiếp tục bám sát địa bàn, tích cực thực hiện các giải pháp chống ngập úng, nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết để kịp thời chủ động phòng, tránh; triển khai phương án ứng phó theo “phương châm 4 tại chỗ”. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo nguồn lương thực thực phẩm cho người dân" - ông Thịnh nhấn mạnh.

