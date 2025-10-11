TP.HCM tổ chức giải Pickleball để quyên góp cho đồng bào bị ảnh hưởng do bão 11/10/2025 14:14

(PLO)- Kết thúc giải giao lưu Pickleball, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM đã nhận được 555 triệu đồng để quyên góp cho đồng bào Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bị ảnh hưởng do bão lũ, thiên tai.

Sáng 11-10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM tổ chức giải giao lưu Pickleball “Chung tay hỗ trợ đồng bào Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vượt qua khó khăn do bão lũ, thiên tai gây ra”.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM tổ chức giải giao lưu Pickleball. Ảnh: NGUYÊN VÕ

Ban tổ chức đã phát động quyên góp trực tiếp và qua hình thức trực tuyến, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, Mạnh Thường Quân và người dân cùng chung tay hỗ trợ.

Mạnh Thường Quân quyên góp cho đồng bào bị ảnh hưởng do bão lũ. Ảnh: NGUYÊN VÕ

Kết thúc chương trình, Ban tổ chức đã nhận được 555 triệu đồng để quyên góp cho đồng bào Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bị ảnh hưởng do bão lũ, thiên tai.

Số tiền này Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM đã chuyển ngay cho đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM.

Bà Dương Thị Huyền Trâm, Trưởng ban Công tác xã hội Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM nhận biển tượng trưng kinh phí ủng hộ 555 triệu đồng từ ban tổ chức. Ảnh: NGUYÊN VÕ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đậu An Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM cho biết, trong tháng 9 và những ngày đầu tháng 10 vừa qua, nhiều tỉnh, thành khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã liên tiếp chịu ảnh hưởng nặng nề của bốn cơn bão cùng mưa lũ kéo dài. Bão, lũ đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản, ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống của người dân.

Các đội đạt giải tại giải giao lưu Pickleball. Ảnh: NGUYÊN VÕ

Chương trình ngoài việc giao lưu, rèn luyện sức khỏe mà còn trực tiếp gửi gắm tình cảm, tấm lòng sẻ chia đến đồng bào vùng bị ảnh hưởng do bão, lũ. Thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, để hỗ trợ nhanh chóng đến tay những người cần được giúp đỡ.

"Trước những mất mát do bão, lũ gây ra, hơn bao giờ hết, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam lại được thắp sáng. Người góp của, người góp công; có ít góp ít, có nhiều góp nhiều tất cả cùng chung một tấm lòng hướng về đồng bào nơi tâm bão" - ông Đậu An Phúc chia sẻ.

Sự kiện thu hút đông đảo các vận động viên, mạnh thường quân, doanh nghiệp tham dự. Ảnh: NGUYÊN VÕ

Sự kiện thu hút đông đảo các vận động viên, Mạnh Thường Quân, doanh nghiệp và người dân yêu thể thao tham dự.

Các vận động viên tham gia giải giao lưu Pickleball. Ảnh: NGUYÊN VÕ

Giải giao lưu Pickleball cũng là hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, đồng thời hướng tới Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10, tôn vinh tinh thần cống hiến của cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển kinh tế và hoạt động thiện nguyện xã hội.