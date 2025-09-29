Happy Pickleball Championship 2025 trao gửi yêu thương đến bệnh nhi 29/09/2025 13:22

(PLO)- Những người yêu thể thao và cộng đồng thiện nguyện ở giải Happy Pickleball Championship 2025 AP Sports Club (An Khánh, TP.HCM) có nghĩa cử giàu tính nhân văn khi trao gửi tình thương đến các bệnh nhi ở Bệnh viện Nhi đồng.

Giải đấu quy tụ hơn 100 vận động viên, trong đó có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, KOLs nổi tiếng, biến sự kiện thành một ngày hội thể thao cùng hành trình lan tỏa yêu thương đến các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Cuộc chơi lớn Happy Pickleball Championship 2025 có sự xuất hiện của những gương mặt quen thuộc: diễn viên Minh Luân, ca sĩ Hải Yến Idol, á hậu 2 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 Cẩm Ly, MC Bảo Anh, ca sĩ Akira Phan, cùng hàng loạt KOLs, người mẫu và gương mặt trẻ như Cindy Nguyễn, Trini, Nhàn Lee, Justin, Diệp Anh, Ngân Nara, Thảo Ngân, Kim Anh, Justin Đặng, Trí Bảo, Hoài Thương…

Đông đảo nghệ sĩ và KOLs tham gia vào cuộc chơi giàu ý nghĩa Happy Pickleball Championship 2025.

Những người nổi tiếng đã mang đến Happy Pickleball Championship 2025 một tinh thần gắn kết, cùng nhau hướng đến mục tiêu cao đẹp là gây quỹ giúp đỡ các em nhỏ khó khăn. Đặc biệt, sự hiện diện của NSND Tạ Minh Tâm càng làm bầu không khí thêm trang trọng, khi ông chia sẻ niềm xúc động về tinh thần thiện nguyện lan tỏa trong từng khoảnh khắc thi đấu.

Giải đấu năm nay do nhạc sĩ Phạm Hồng Biển, người đứng sau nhiều ca khúc giàu cảm xúc và là tác giả “Giai điệu tự hào”, đảm nhận vai trò trưởng ban tổ chức. Anh ví von từng cú đánh bóng giống như những giai điệu trong âm nhạc, mang theo tình yêu thương gửi đến các em nhỏ đang chống chọi bệnh tật.

Nhàn Lee và Justin xuất sắc giành giải 1 đôi nam nữ KOL.

Với tâm niệm đó, Happy Pickleball Championship 2025 là nhịp cầu kết nối giữa thể thao và nhân văn. Nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng cũng góp mặt và bày tỏ sự trân trọng với ý nghĩa mà sự kiện mang lại: vừa là nơi rèn luyện sức khỏe, vừa là cơ hội đồng hành cùng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Các trận đấu diễn ra sôi nổi ở cả hai nội dung: Nghệ sĩ/KOLs và Đồng đội theo thể thức MLP. Mỗi trận đều căng thẳng nhưng vẫn giữ tinh thần công bằng, đoàn kết và fair play. Khán giả đã chứng kiến những màn so tài quyết liệt, và cảm nhận được bầu không khí ấm áp, nơi tình yêu thể thao hòa quyện cùng tinh thần sẻ chia.

Trịnh Thu Phương và Thanh Vy vô địch nội dung đôi nữ KOL. Ảnh

Điểm nhấn của giải đấu chính là hoạt động gây quỹ. Chỉ trong một ngày, ban tổ chức đã ghi nhận số tiền quyên góp 305 triệu đồng. Toàn bộ số tiền được trao tặng cho Bệnh viện Nhi đồng 1 để hỗ trợ chi phí điều trị và mang đến một cái Tết Trung thu ấm áp cho hàng trăm bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh - nguyên trưởng phòng Công tác xã hội của bệnh viện - xúc động cho biết, sự hỗ trợ này sẽ giúp các em nhỏ vơi bớt gánh nặng và gieo thêm niềm tin, hy vọng vào hành trình chữa bệnh. Nhiều phụ huynh có mặt trong ngày 28-9 cũng không giấu nổi niềm xúc động khi biết rằng con em mình nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng.

Thành công vượt mong đợi ở giải đấu là Ban tổ chức Happy Pickleball Championship 2025 đã quyên góp 305 triệu đồng giúp đỡ các bệnh nhi gặp khó khăn.

Tổng giá trị giải thưởng được trao tại giải lên đến hơn 150 triệu đồng, bao gồm huy chương, cúp, hiện kim và quà tặng từ các nhãn hàng tài trợ, nhằm tôn vinh tinh thần thể thao và khích lệ tinh thần thiện nguyện, khi mỗi vận động viên tham gia đều góp một phần nhỏ trong hành trình lan tỏa yêu thương.

Đáng chú ý, Happy Pickleball Championship 2025 như một bước đệm giúp Pickleball, môn thể thao còn khá mới mẻ tại Việt Nam, lan tỏa mạnh mẽ hơn. Sự hiện diện của đông đảo nghệ sĩ, KOL đã khiến môn thể thao này trở nên gần gũi, dễ tiếp cận và thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ.