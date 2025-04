Độc lạ chặng 2 Vietnam Pickleball Open 21/04/2025 10:56

(PLO)- Giải đấu Vietnam Pickleball Open Cup by Pharmacity (VPC by Pharmacity) vừa khép lại, đánh dấu sự thành công như mong đợi của chặng thứ hai Saigon Stage trong hệ thống giải Vietnam Pickleball Open Cup 2025.

Cuộc chơi lớn Vietnam Pickleball Open với sự góp mặt của nhiều tên tuổi nổi bật và thu hút hàng trăm vận động viên trong nước và quốc tế đăng ký tham gia. Nổi bật là vận động viên Jack Wong - đương kim vô địch giải PPA Úc, một trong những tay vợt hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Bên cạnh Jack Wong, giải còn quy tụ nhiều tên tuổi đáng chú ý như cặp đôi đạt hạng nhất đôi nam Pro: cựu tuyển thủ quần vợt quốc gia Đỗ Minh Quân và vận động viên trẻ có lối chơi kỹ thuật Trương Vinh Hiển; Á quân đôi nữ Pro: Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi – tài năng nữ triển vọng của pickleball Việt Nam, cùng các tay vợt quốc tế như Connie Lee (Mỹ) đạt danh hiệu á quân đôi nam nữ Pro và hạng ba đôi nữ Pro; Vanshik Kapadia (Ấn Độ) giành hạng nhì đôi nam Pro và hạng ba đôi nam nữ Pro.

Cuộc chơi lớn Vietnam Pickleball Open thu hút nhiều tay vợt xuất sắc trong và ngoài nước.

Vietnam Pickleball Open do CTCP New Sports tổ chức từ ngày 16-4 đến ngày 20-4, với sự đồng hành của CTCP Dược phẩm Pharmacity (Nhà tài trợ danh xưng), cùng CTCP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) và CTCP Chứng khoán UP (UP Securities)

Hạng mục đồng đội VPC góp phần làm phong phú hơn cho giải đấu, giúp pickleball Việt Nam tiệm cận với mô hình quốc tế. Bốn đội nổi bật gồm D-Joy, HitPark, CLB Pickleball Công an Nhân dân và Baby Shark đã mang đến những trận đấu sôi động, thể hiện rõ tinh thần tập thể và chiến thuật đa dạng. Với phong độ ổn định và lối chơi gắn kết, đội D-Joy đã xuất sắc giành chiến thắng chung cuộc.

Giải đấu mang đến những trải nghiệm thú vị cho các vận động viên và người hâm mộ pickleball...

... kết hợp sự kiện thể thao và giải trí độc lạ.

Vietnam Pickleball Open là một sự kiện thể thao, giải trí đậm chất cộng đồng rất độc lạ, khi Ban tổ chức kết hợp cùng VieON - thành viên của hệ sinh thái công nghệ truyền thông giải trí DatVietVAC Group Holdings mang đến một sân chơi pickleball dành riêng cho các nghệ sĩ trong showbiz Việt. Sự kết hợp giữa thể thao và yếu tố giải trí - nghệ thuật chính là điểm đặc biệt tạo nên sức hút riêng biệt cho chương trình.

Ngày hội quy tụ dàn sao Vbiz đình đám dàn nghệ sĩ từ VieON All-star như Quân A.P, Negav, MLee, Rose Đặng, Banni Phạm, Hoa hậu Điện ảnh Sella Trương,... cùng các gương mặt nổi bật như Tronie Ngô, Phở Đặc Biệt, Đạt Kyo, Jessie Lương,... đã mang đến những màn thi đấu nhiệt huyết, cho thấy sự nỗ lực và đam mê với bộ môn pickleball.

Vietnam Pickleball Open Cup hẹn gặp lại vào tháng 8 tại Thành phố Đà Nẵng.

Không chỉ là sân chơi kết nối các nghệ sĩ Vbiz, VPC – Artists 2025 còn mang đến cơ hội giao lưu, học hỏi giữa các vận động viên chuyên nghiệp trong và ngoài nước. Màn giao lưu đầy kỹ thuật điêu luyện, phô diễn những pha bóng tốc độ cao và chiến thuật phối hợp ăn ý đến từ CLB Phoenix Flames, CLB Công an Nhân dân.

Bên cạnh các trận đấu chính thức, sự kiện còn mang đến nhiều hoạt động bên lề hấp dẫn. Các gian hàng từ nhà tài trợ đã tạo ra không gian trải nghiệm, giải trí và mua sắm cho khán giả đến tham dự. Không khí lễ hội sôi động xuyên suốt những ngày diễn ra giải đấu với bốc thăm trúng thưởng và các phần quà giá trị. Qua đó, khán giả không chỉ theo dõi thể thao mà còn có những trải nghiệm gắn kết cộng đồng trọn vẹn.