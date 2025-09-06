Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tòa án nhân dân (13-9-1945 - 13-9-2025): Cụm thi đua số 1 - TAND TP.HCM tổ chức Giải Pickleball mở rộng 2025 06/09/2025 19:15

(PLO)- Giải Pickleball mở rộng 2025 nhằm nâng cao đời sống tinh thần, đoàn kết và tạo động lực để công chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ngày 6-9, Cụm thi đua số 1 - TAND TP.HCM tổ chức Giải Pickleball mở rộng năm 2025.

Giải Pickleball do TAND Khu vực 5 - TP.HCM (Cụm trưởng Cụm thi đua số 1) đại diện tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống TAND.

Giải đấu với sự tham gia của các vận động viên đến từ Cụm thi đua số 1 - TAND TP.HCM, TAND các Khu vực thuộc TAND TP.HCM, các cơ quan tư pháp và doanh nghiệp...

Phó Chánh án TAND TP.HCM - ông Quách Hữu Thái và ông Bùi Thái Hùng trao tặng cờ lưu niệm cho các đội tham dự. Ảnh: TRẦN LINH

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Tuấn Anh - Chánh án TAND Khu vực 5 - TP.HCM cho biết, Giải Pickleball nhằm tại sân chơi lành mạnh, không khí thi đua sôi nổi. Từ đó, nâng cao đời sống tinh thần, đoàn kết và tạo động lực để công chức, người lao động phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phó chánh án TAND TP.HCM Quách Hữu Thái đánh giá, giải đấu Giải Pickleball Cụm thi đua số 1 - TAND TP.HCM mở rộng năm 2025 mang nhiều ý nghĩa trong dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn và kỷ niệm thành lập ngành TAND (13-9-1945 - 13-9-2025).

Phó chánh án TAND TP.HCM Quách Hữu Thái phát biểu khai mạc. Ảnh: TRẦN LINH

"Giải đấu năm nay đã tạo nên không khí sôi nổi, tinh thần đoàn kết và nhiệt huyết. Không chỉ trong công việc chuyên môn mà cả trong thể thao, các công chức, người lao động ngành tòa án đều thể hiện tinh thần tích cực, năng động" - ông Thái phát biểu.

Sau một buổi thi đấu sôi nổi, Giải Pickleball đã thành công tốt đẹp. Ban Tổ chức trao thưởng cho các cặp đôi và cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Một số hình ảnh tại giải đấu:

Đôi nam lãnh đạo: Phó chánh án TAND TP.HCM Bùi Thái Hùng và Chánh án TAND Khu vực 5 - TP.HCM Phạm Tuấn Anh. Ảnh: TRẦN LINH



Giải đấu có sự tham gia của TAND các Khu vực thuộc TAND TP.HCM... Ảnh: TRẦN LINH

Giải Pickleball nhằm nâng cao đời sống tinh thần, đoàn kết và tạo động lực cán bộ tòa án hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ảnh: TRẦN LINH

Phó chánh án TAND TP.HCM Quách Hữu Thái trao giải nhất đôi nam lãnh đạo. Ảnh: QT