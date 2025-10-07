Phúc Huỳnh – Niềm tự hào của Pickleball Việt Nam: Tốp 14 thế giới và kỷ lục PPA Tour châu Á 07/10/2025 20:52

(PLO)- Trong làng Pickleball quốc tế, cái tên Phúc Huỳnh đã sớm trở thành một hiện tượng của châu Á, đồng thời là biểu tượng của khát vọng, sự bền bỉ và ý chí quật cường góp phần giúp Pickleball Việt Nam vươn tầm thế giới.

Với vị trí xứng đáng trong tốp 14 đơn nam thế giới theo bảng xếp hạng chính thức của PPA, tay vợt Phúc Huỳnh đã khẳng định chỗ đứng vững chắc của mình giữa những ngôi sao Pickleball hàng đầu hành tinh.

Đẳng cấp của tay vợt Pickleball Việt Nam 3 lần vào chung kết

Kể từ khi Pickleball bùng nổ tại châu Á, cuộc chơi lớn PPA Tour (là một hệ thống giải đấu Pickleball chuyên nghiệp hàng đầu thế giới, quy tụ các vận động viên xuất sắc nhất) ở khu vực này đã trở thành sân chơi đỉnh cao. Thế nhưng, thật hiếm có ai thể hiện được sự ổn định và bản lĩnh cao tay như Phúc Huỳnh.

Phúc Huỳnh là tay vợt đáng gờm trên bản đồ Pickleball thế giới.

4 lần góp mặt tại PPA Tour Asia, chàng trai trẻ Phúc Hùng đã 3 lần anh đều lọt vào chung kết đơn nam, một thành tích chưa từng có trong lịch sử giải đấu và chính thức ghi dấu kỷ lục. Trong đó, tay vợt Pickleball Việt Nam hai lần vô địch và một lần á quân. Điều đó cho thấy Phúc Huỳnh không chỉ là niềm tự hào của Pickleball Việt Nam mà còn là đối thủ đáng gờm trên bản đồ Pickleball thế giới.

Những chiến thắng của Phúc Huỳnh không đến từ may mắn. Đó là kết quả của hàng ngàn giờ tập luyện, của tinh thần thép trong từng pha bóng, và của một chiến lược thi đấu chuẩn mực, kết hợp nhuần nhuyễn giữa tốc độ, sự kiểm soát và cảm giác bóng tinh tế.

Nhà vô địch 25 tuổi Phúc Huỳnh trên đỉnh cao PPA Tour Asia 2025.

Ở mỗi giải đấu, người hâm mộ đều chứng kiến một Phúc Huỳnh thi đấu bản lĩnh hơn, trưởng thành hơn, và luôn biết cách bứt phá đúng thời điểm.

Chức vô địch lịch sử trước 7.000 khán giả

Tại giải MB Vietnam Cup 2025 - PPA Tour Asia vừa qua là một lễ hội Pickleball đích thực với những màn đụng độ nảy lửa. Có hơn 7.000 người hâm mộ có mặt trực tiếp tại sân, được xem là giải đấu có lượng khán giả kỷ lục của bộ môn này.

Trong bầu không khí cuồng nhiệt đó, Phúc Huỳnh đã trình diễn thứ Pickleball đỉnh cao, với sự pha trộn hoàn hảo giữa kỹ thuật, tâm lý thi đấu vững vàng và tinh thần cống hiến mãnh liệt.

Phúc Huỳnh dũng mãnh trong từng đường bóng và nổi tiếng với sự thân thiện cùng tinh thần Fair Play.

Trận chung kết đơn nam khép lại với chiến thắng đầy cảm xúc đã giúp anh giành danh hiệu vô địch thứ hai trong sự nghiệp tại PPA Tour Asia và ghi dấu ấn như một cột mốc lịch sử của Pickleball Việt Nam trên bản đồ thế giới.

“Khoảnh khắc khán đài nổ tung sau pha bóng cuối cùng, tôi cảm nhận được tình yêu Pickleball đang lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết” – Phúc Huỳnh chia sẻ sau trận đấu.

Người mở đường cho Pickleball Việt Nam

Hành trình của Phúc Huỳnh không dừng lại ở những chiếc cúp vô địch. Anh đang dần trở thành gương mặt đại diện cho thế hệ vận động viên Pickleball Việt Nam dám ước mơ và dám chinh phục thế giới.

Nụ cười rạng rỡ của Phúc Huỳnh trên đỉnh cao của cuộc chinh phục.

Từ những ngày đầu còn ít người biết đến Pickleball, đến khi bộ môn này phát triển mạnh mẽ trong nước, Phúc Huỳnh luôn giữ vai trò tiên phong và góp phần định hình phong cách thi đấu, truyền cảm hứng và thúc đẩy phong trào tập luyện.

Nằm trong tốp 14 đơn nam thế giới và danh hiệu vô địch kỷ lục là phần thưởng xứng đáng và cũng là động lực để Phúc Huỳnh tiếp tục hoàn thiện bản thân. Trong tương lai, anh hướng đến việc tham gia nhiều giải quốc tế hơn, đồng thời cùng các đối tác trong nước phát triển cộng đồng Pickleball Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp.

Với những chiến thắng ấn tượng ở nhiều giải đấu Pickleball hàng đầu, Phúc Huỳnh nhanh chóng lọt vào tốp 14 thế giới.

Với những gì đã làm được, Phúc Huỳnh xứng đáng là biểu tượng của Pickleball Việt Nam, người mang khát vọng và niềm tự hào dân tộc ra thế giới bằng tài năng, bằng tinh thần thể thao trung thực, sự bền bỉ và khiêm nhường.