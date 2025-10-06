Hơn 280 triệu đồng gây quỹ “Ươm mầm tài năng kinh doanh” ở giải Golf tranh cúp Lương Văn Can 06/10/2025 17:20

(PLO)- Giải Golf Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn - Tranh cúp Lương Văn Can vừa khép lại với buổi lễ trao giải và đấu giá gây quỹ “Ươm mầm tài năng kinh doanh” với số tiền thu được là 285 triệu đồng.

Ngày 4-10, tại sân golf Royal Long An thuộc huyện Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh, giải Golf Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn tranh cúp Lương Văn Can với chủ đề “Ươm mầm tài năng kinh doanh” thu hút gần 160 golfer là các doanh nhân, lãnh đạo sở, ban, ngành cùng đại diện các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp tham gia trong không khí sôi động, gắn kết và chan chứa ý nghĩa nhân văn.

Sân chơi ý nghĩa cho doanh nhân

Thông qua giải đấu, Ban tổ chức mong muốn lan tỏa thông điệp về vai trò và trách nhiệm xã hội của doanh nhân, không chỉ trong sản xuất, kinh doanh mà truyền cảm hứng và tạo điều kiện cho thế hệ trẻ phát triển tài năng, khởi nghiệp và cống hiến cho đất nước.

Có gần 160 golfer, gồm các doanh nhân, lãnh đạo sở, ban, ngành cùng đại diện nhiều hiệp hội doanh nghiệp tham gia tranh tài ở giải Golf tranh cúp Lương Văn Can.

Nhà báo Trần Hoàng - Tổng Biên tập Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn, Trưởng ban tổ chức Giải chia sẻ rằng, golf là môn thể thao đặc biệt, bởi luật chơi dựa trên sự tự giác, đòi hỏi tính trung thực, công bằng và kiên nhẫn. Đó cũng chính là những phẩm chất mà cụ Lương Văn Can - người thầy của giới doanh nhân đã khuyên dạy: Liêm - Tín - Cần - Kiệm. Trên sân golf, doanh nhân không chỉ thi đấu để thắng, mà còn rèn luyện nhân cách, bản lĩnh và sự chính trực, vốn là cốt lõi của một doanh nhân đích thực. Hơn thế nữa, golf còn là cầu nối, là nơi các doanh nhân gặp gỡ, chia sẻ, hợp tác.

"Nếu cụ Lương Văn Can còn sống trong thời đại hôm nay, chắc hẳn Cụ sẽ hài lòng khi thấy tư tưởng của mình đang được kế thừa và phát triển, không chỉ qua sách vở, qua Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can - hoạt động mà Tạp chí đã khởi xướng và bền bỉ duy trì, mà còn qua chính những sân chơi doanh nhân như giải golf này", ông Trần Hoàng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Thành Phong, Nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM tham gia Giải golf do Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn tổ chức, nơi đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của thể thao và tinh thần trách nhiệm xã hội hòa quyện.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là buổi Thương hội giao lưu và trao giải, và diễn ra hoạt động đấu giá gây quỹ “Ươm mầm tài năng kinh doanh” với sự tham gia sôi nổi và hào hứng của cộng đồng doanh nhân.

Lòng nhân ái từ những người gieo hạt

Vật phẩm 1 là bức tranh thư pháp câu nói: “Bảo quốc túy, Tuyết quốc sĩ” của cụ Lương Văn Can với ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tinh thần yêu nước và lòng tự tôn dân tộc. Câu nói kêu gọi mỗi người dân phải biết giữ gìn, phát huy những tinh hoa, giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc (bảo quốc túy), đồng thời phải dứt khoát xóa bỏ mọi nỗi nhục của đất nước, nhất là nỗi nhục mất nước, bị đô hộ, lạc hậu và phụ thuộc (tuyệt quốc sỉ). Doanh nhân Lê Hải Bình (Công ty CP Mắt Bão) là người đấu giá thành công bức tranh với giá 40 triệu đồng

Đêm Thương hội đầy hào hứng với những cuộc đấu giá hấp dẫn để quyên góp cho Quỹ Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can.

Vật phẩm 2 là bức thư pháp “Ý chí thực nghiệp” – truyền tải thông điệp về khát vọng lập thân lập nghiệp vững chắc, thể hiện khát vọng xây dựng đất nước bằng tinh thần kiên cường, tự lực tự cường, thông qua phát triển kinh tế, sản xuất và các ngành nghề thực tiễn. Với sự kính trọng dành cho cụ Lương Văn Can, cùng với tình yêu nghệ thuật, cũng ý nghĩa đặc biệt của bức “Ý chí thực nghiệp”, doanh nhân Lê Hải Bình tiếp tục là người trúng đấu giá và sở hữu tác phẩm với giá 25 triệu đồng.

Vật phẩm 3 là ghim cài áo tinh xảo mang tên “Vững thế phồn vinh” – biểu trưng cho khát vọng thịnh vượng và phát triển bền vững cũng được đấu giá thành công ở mức 65 triệu đồng và chủ sở hữu là doanh nhân Ngô Vi Đồng (Chủ tịch HĐQT Công ty HPT).

Giải golf “Ươm mầm tài năng kinh doanh” đã nhận 285 triệu đồng hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh còn khó khăn.

Cộng đồng doanh nhân lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho xã hội.

Ngoài ra, các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân cũng đã quyên góp thêm 155 triệu đồng vào quỹ. Tổng số tiền đấu giá và ủng hộ từ quý doanh nghiệp, doanh nhân tại buổi Thương hội là 285 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền này sẽ được quyên góp vào Quỹ Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can, phục vụ cho các chương trình đào tạo kỹ năng, phát triển tư duy khởi nghiệp, trao học bổng cho sinh viên ngành kinh tế – kinh doanh có hoàn cảnh khó khăn nhưng giàu ý chí vươn lên.