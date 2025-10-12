Nhiều tấm lòng hướng về người dân vùng lũ Lạng Sơn 12/10/2025 11:23

Lũ lụt do hoàn lưu bão số 11 đã qua được ba ngày nhưng thiệt hại về tài sản của người dân, doanh nghiệp tại nhiều xã ở các huyện Hữu Lũng, huyện Tràng Định cũ của tỉnh Lạng Sơn là rất lớn.

Dù vậy, khi dòng chảy của lũ dữ rút đi, một dòng chảy khác đã xuất hiện. Đó là dòng chảy của ý chí kiên cường từ chính người dân bị thiệt hại, sự đoàn kết sẻ chia của cộng đồng đang giúp người dân vùng bão lũ hồi sinh.

Chiếc xe máy- phương tiện đi lại làm ăn của anh Ngô Mạnh Đoàn bị ngâm trong nước hơn hai ngày đã hư hỏng. Ảnh: Bắc Ninh

Tình người hướng về Lạng Sơn

Trận lũ lịch sử do hoàn lưu bão số 11 gây ra để lại vết thương to lớn trên mảnh đất Lạng Sơn. Những ngày qua, hàng ngàn người dân tại các xã Vân Nham, Yên Bình, Thiện Tân, Hữu Lũng, Tuấn Sơn, Thất Khê… đã phải trải qua những giờ phút vô cùng khó khăn, nguy hiểm.

Hàng ngàn ngôi nhà chìm trong biển nước. Nhiều nơi ngập lút mái nhà, tài sản bị cuốn trôi, hàng ngàn ha hoa màu bạc trắng bởi bùn đất lưu lại trên các cành lá, thân cây khi nắng lên. Hình ảnh nhiều người phải trèo lên mái nhà, hay may mắn hơn là chạy kịp lên những ngôi nhà cao tầng trong xóm để lánh nạn, đã trở thành nỗi ám ảnh không thể nào quên.

Anh Ngô Mạnh Đoàn, 20 tuổi, ngụ thôn Đồng Bưa, xã Yên Bình, kể: nhà anh có ba mẹ con, bố mất đã 10 năm, mẹ thì đang ốm. Chưa khi nào nước sông Trung lên nhanh như lần này, chỉ trong thời gian ngắn nước chảy xiết đã tràn vào nhà. Cả nhà chỉ kịp thoát ra nhà hàng xóm có nhà cao tầng để trú tạm, tài sản trong nhà không mang theo được gì, chiếc xe máy- tài sản lớn nhất của gia đình, bị ngâm trong nước hai ngày đã hư hỏng.

Trong hoạn nạn, tinh thần đoàn kết của nhân dân lại tỏa sáng. Hàng trăm gia đình không còn đơn độc, các lực lượng chức năng, doanh nghiệp ùn ùn đổ về nơi rốn lũ.

Chị Bùi Bích Thị Bích Đào, Giám đốc Công ty TNHH MTV DK Việt Nhật (phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn) chia sẻ: “Cảnh tượng sau lũ hoang tàn quá, người dân thiếu đủ thứ. Chúng tôi đến với bà con để chia sẻ, hỗ trợ một phần nào để góp phần giúp bà con tái thiết cuộc sống”.

Cấp nước sạch cho người dân thôn Đồng Lươn, xã Yên Bình. Ảnh: Bắc Ninh

Trước mắt, công ty đã trích quỹ an sinh 120 triệu đồng để hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống ban đầu. Công ty sẽ tiếp nhận một số con em ở vùng lũ vào làm việc để có thêm thu nhập, vượt qua khó khăn.

Nhiều doanh nghiệp ở Lạng Sơn cũng đồng hành, hỗ trợ người dân vùng lũ lụt. Công ty TNHH Huy Hoàng, Công ty TNHH hoa cây cảnh Việt Trung (Lạng Sơn) điều sáu xe chuyên dụng gồm ba xe chở nước, ba xe thu dọn rác đến hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vận chuyển rác thải sau lũ ra khỏi khu dân cư, vận chuyển nước sinh hoạt cấp cho các gia đình.

Ông Đinh Văn Lâm, Giám đốc Công ty TNHH hoa cây cảnh Việt Trung, xúc động nói: “Thấy nhà cửa hoang tàn, rác ngập khắp nơi mà xót xa. Chúng tôi muốn góp chút công sức giúp bà con ổn định đời sống, để có thể tổ chức sản xuất trở lại sớm nhất có thể”.

Hàng trăm đơn vị, tổ chức, cá nhân vận chuyển hàng ngàn bao gạo, bình nước uống, các vật dụng cần thiết chuyển đến trao tận tay bà còn bị thiệt hại do bão lũ để ổn định đời sống. Nhiều doanh nghiệp từ các nơi cũng hướng về Lạng Sơn, hỗ trợ người dân bị thiệt hại khắc phục hậu quả bão lũ.

Một doanh nghiệp Lạng Sơn hỗ trợ kinh phí cho xã Yên Bình khắc phục sau bão lũ. Ảnh: Bắc Ninh

Mong chờ của người dân vùng lũ

Hành trình tái thiết cuộc sống ở phía trước đối với nhiều người dân vùng bão lũ đi qua của tỉnh Lạng Sơn còn nhiều gian nan, thách thức. Nhiều gia đình, các cơ sở sản xuất bị thiệt thiệt hại do lũ lụt gây ra đang mong chờ nhà nước có chính sách hỗ trợ, tiếp sức để người dân vực dậy sản xuất.

Theo ông Phạm Văn Quân, chủ cơ sở sửa chữa máy nông cụ và kinh doanh thiết bị vật tư nông nghiệp, cây giống và phế liệu thuộc xã Vân Nham, nước lũ đổ về quá lớn vượt sức tưởng tượng. 50 lốp xe máy nông cụ vừa nhập về đã bị cuốn theo dòng nước lũ. Hàng trăm máy bơm nước, đầu máy nổ, hai ô tô phục vụ kinh doanh, chăm sóc khách hàng ngập chìm trong nước hơn hai ngày hư hỏng nặng nề.

Vật tư nông nghiệp của anh Phạm Văn Quân, xã Vân Nham bị hư hỏng không thể sử dụng do ngập nước. Ảnh: Bắc Ninh

"Chúng tôi mong chờ nhà nước sớm có chính sách giảm tiền điện, miễn thuế trong một thời gian, có chính sách cấp vốn với lãi suất ưu đãi để chúng tôi khôi phục lại sản xuất kinh doanh”- ông Quân bày tỏ.

Gia đình ông Trần Sỹ Hưng, chủ cơ sở chuyên sản xuất nông nghiệp kết hợp kinh doanh tổng hợp xã Yên Bình cũng bị thiệt hại hơn 300 triệu đồng. Hầu hết tài sản bị ngập nước không thể sử dụng, nhiều thiết bị vật tư nông nghiệp đều bị hư hỏng.

Ông Hưng nói: “Chúng tôi sẽ phải tự gây dựng lại bằng bàn tay của mình nên rất mong nhà nước có cơ chế cơ cấu lại thời gian trả nợ, miễn, giảm đối với các khoản vay cũ, và có các gói tín dụng mới ưu đãi cho các cơ sở sản xuất để tái đầu tư”.