Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam: Việt Nam có thể trở thành trung tâm hàng hải của thế giới 10/10/2025 17:15

(PLO)- Tại ViPEL 2025, các doanh nghiệp cho rằng Việt Nam đang đứng trước cơ hội bứt phá để trở thành trung tâm hàng hải và năng lượng toàn cầu nhờ lợi thế biển và xu thế chuyển dịch chuỗi cung ứng.

Chiều 10-10, Chương trình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam lần thứ nhất năm 2025– một sự kiện trọng tâm của mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam (ViPEL)- đã diễn ra tại Hà Nội. Chương trình có sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo của 7 bộ, ngành.

Phát biểu tại phiên toàn cảnh, ông Phạm Quốc Long, đồng Chủ tịch Ủy ban 2 ViPEL, Phó Tổng giám đốc CTCP Gemadept, nhấn mạnh Việt Nam có thể trở thành trung tâm hàng hải và năng lượng toàn cầu.

Khi đưa ra các giải pháp đột phá nhằm thúc đẩy phát triển hạ tầng trọng yếu của Việt Nam, Ủy ban 2 đưa ra ba giải pháp. Giải pháp đầu tiên là cần tái định vị Việt Nam không chỉ là “công xưởng” mà trở thành trung tâm hàng hải và năng lượng của khu vực và thế giới.

“Nếu 10–20 năm trước, nói Việt Nam có thể trở thành trung tâm hàng hải quốc tế, có lẽ điều đó rất xa vời, nhưng hôm nay thời cơ đã đến”- ông Long nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự phiên toàn cảnh Chương trình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam lần thứ nhất năm 2025 chiều 10-10.

Phó Tổng giám đốc CTCP Gemadept cho hay dự án trung tâm hàng hải thế giới tại TP.HCM do doanh nghiệp Việt đề xuất sẽ không chỉ là cảng biển bốc xếp thuần tuý như hiện nay, mà là tổ hợp dịch vụ cảng biển quốc tế, gồm logistics, tài chính hàng hải, bảo hiểm, đóng sửa tàu, cung ứng nhiên liệu, đào tạo…

“Khi trung tâm này gắn với Trung tâm Tài chính quốc tế và Khu thương mại tự do TP.HCM, dự án dự kiến mang lại 2–3 tỉ USD doanh thu mỗi năm, tạo nguồn thu bền vững cho quốc gia”- ông Long nói, đồng thời dẫn chứng thực tế cho thấy cảng biển Singapore đóng góp 7% GDP trực tiếp và 10% gián tiếp thông qua các ngành dịch vụ hỗ trợ.

Đồng Chủ tịch Ủy ban 2 ViPE cũng cho rằng về năng lượng, điện gió ngoài khơi khu vực Nam Bộ nếu được đầu tư bài bản sẽ tạo bước nhảy chiến lược cho an ninh năng lượng quốc gia, giúp Việt Nam hội nhập xu thế kinh tế xanh toàn cầu.

Giải pháp thứ hai là nâng cao hiệu quả mô hình “cảng – công nghiệp – logistics – tài chính”. Với giải pháp này, đại diện Ủy ban 2 ViPEL đề xuất cần phát triển đô thị cảng công nghiệp tại miền Trung với trung tâm logistics và tài chính phục vụ xuất khẩu. Mở rộng tuyến kênh Hà Nam (Hải Phòng) để phát triển vận tải thủy nội địa, giảm tải đường bộ.

“Vận tải thủy có chi phí rẻ gấp nhiều lần đường bộ: Một sà lan chở hàng trên sông tương đương hàng trăm xe tải container. Một km cao tốc tốn hơn 1.000 tỉ đồng, trong khi nâng cấp kênh vận tải thủy hiệu quả hơn nhiều lần”- ông nói.

Bốc xếp container hàng hóa xuất nhập khẩu tại cảng Cát Lái. Ảnh: HOÀNG GIANG

Ông Phạm Quốc Long cho hay cộng đồng doanh nghiệp hoan nghênh chỉ đạo của Thủ tướng trong Công điện 113/2025 về ưu tiên hạ tầng cảng biển và đường thủy, và đề nghị các bộ ngành đẩy nhanh giải ngân đầu tư công cho giao thông thủy nội địa, nâng cấp luồng cảng Hải Phòng, mở khai thác hai chiều, giảm chi phí logistics, tăng tỷ lệ nội địa hóa.

Giải pháp thứ ba, Ủy ban 2 đề xuất hình thành đội ngũ doanh nghiệp tư nhân dẫn dắt hạ tầng quốc gia. Theo ông Long, không có quốc gia nào phát triển hạ tầng chiến lược chỉ bằng ngân sách nhà nước, hợp lực công – tư là con đường duy nhất.

Để thực hiện giải pháp này, Ủy ban 2 kiến nghị quy hoạch tổng thể hệ thống cảng biển quốc gia, hình thành các trung tâm cảng cửa ngõ và logistics hiện đại tầm thế giới; thực thi Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, cho phép doanh nghiệp tư nhân tham gia hạ tầng trọng yếu. Đồng thời, khai thác tối đa lợi thế biển của Việt Nam, điều chỉnh giá dịch vụ cảng biển phù hợp với khu vực; có cơ chế thu hút vốn tư nhân đầu tư năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió ngoài khơi.

“Về phía doanh nghiệp tư nhân, chúng tôi cam kết đồng hành cùng Chính phủ, tham gia đầu tư dài hạn, chủ động xây dựng các dự án chiến lược và tạo đột phá quốc gia”- Đại diện Ủy ban 2 nhấn mạnh.