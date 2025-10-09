Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp: ‘Lũ cuốn trôi mọi thứ, người dân đang rất cần sự chia sẻ’ 09/10/2025 20:00

(PLO)- Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, lũ lụt đã cuốn trôi mọi vật dụng, tài sản của người dân. Người dân đang rất cần lương thực, thực phẩm, nước uống, nước sạch, khôi phục nhà cửa, sản xuất...

Chiều 9-10, Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì cuộc họp đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai để chia sẻ thông tin về tình hình lũ sau bão.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp thông tin, từ đầu năm tới nay Việt Nam đã xảy ra 20 loại hình thiên tai trên các vùng miền. Trong đó, có những loại hình thiên tai gây thiệt hại rất lớn, vượt quá sức chịu đựng của người dân.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, thiên tai làm 238 người chết, gần 400 người bị thương, làm sập đổ hàng trăm nghìn ngôi nhà, cuốn trôi hàng trăm nghìn ha hoa màu, gây sạt lở nhiều nơi… Ước tính, thiệt hại về kinh tế khoảng 35.000 tỉ đồng.

Theo Thứ trưởng Hiệp, con số này mới chỉ là ước tính, chưa bao gồm những thiệt hại do mưa lũ sau bão vừa qua ở các tỉnh, trong đó có Hà Nội, Thái Nguyên…

“Đơn cử với hình ảnh hàng loạt ô tô ngập trong nước. Mỗi ô tô bị ngập nước đưa đi sửa mất khoảng 20 triệu đồng thì phải thêm hàng chục nghìn tỉ đồng. Thiệt hại này chưa tính vào thiệt hại chung”, Thứ trưởng Hiệp cho biết.

Cuộc họp Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai chiều 9-10 tại Bộ NN&MT.



Đến thời điểm này, lãnh đạo Bộ NN&MT dự tính thiên tai đang làm giảm 0,2% điểm tăng trưởng của Việt Nam, trong khi năm ngoái thiên tai làm giảm khoảng 0,4%.

Ông Hiệp tiếp tục đánh giá, thiên tai năm nay rất bất thường, ảnh hưởng rất rộng, mưa lũ sau bão rất lớn, quy luật thay đổi hoàn toàn. Hiện nay, mực nước lũ đo được đều vượt mức lịch sử. Đó là những chỉ dấu rất quan ngại.

“Lũ lụt như thế này cuốn trôi mọi thứ. Người dân đang rất cần vật dụng thiết yếu cho gia đình, từ lương thực, thực phẩm, nước uống, nước sạch, khôi phục nhà cửa, sản xuất. Đối với vùng lũ lụt hiện nay, chúng tôi thống kê lại thì cơ bản nhà cửa 100% phải sửa sang lại hết. Ngoài những nhà bị trôi, bị sập thì nhà không bị trôi cũng phải sửa lại mới ở được”, Thứ trưởng Hiệp bày tỏ, đồng thời kêu gọi các đối tác tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trên tinh thần nhân đạo, đoàn kết và chia sẻ.

Thay mặt Liên hợp quốc tại Việt Nam, Điều phối viên thường trú Pauline Tamesis gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình có người thân thiệt mạng và những địa phương đang gánh chịu thiệt hại nặng nề. Bà cũng kêu gọi hành động chung và hỗ trợ khẩn cấp cho các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai vừa qua.

Bà Pauline Tamesis nhấn mạnh, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (VDDMA) cùng Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai (DRRP) là các kênh phối hợp chính thức và hiệu quả nhất để điều phối nguồn viện trợ, bảo đảm hỗ trợ đến đúng đối tượng, tránh trùng lặp và tối ưu hóa nguồn lực.

“Từ kinh nghiệm bão Yagi năm 2024, chúng ta thấy rõ tầm quan trọng của việc phối hợp thống nhất và hành động tập thể. Tôi kêu gọi các đối tác phát triển liên hệ trực tiếp với DRRP để cùng triển khai các biện pháp hỗ trợ nhanh chóng, hiệu quả nhất cho người dân vùng lũ", bà Tamesis nêu rõ.

Cuộc họp cũng thống nhất tổ chức các đoàn khảo sát, đánh giá thực tế thiệt hại tại các địa phương ngay trong những ngày tới, làm căn cứ cho việc huy động và phân bổ hỗ trợ quốc tế.