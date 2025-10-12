Lễ hội văn hóa thế giới thu được 2,5 tỉ đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ 12/10/2025 10:26

(PLO)- Hoạt động đấu giá tại chương trình Bước chân di sản trong khuôn khổ lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội 2025 đã thu được 2,5 tỉ đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ.

Tối 11-10, tại sân khấu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long, trong khuôn khổ lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội 2025 đã diễn ra show diễn Bước chân di sản.

Chương trình giới thiệu tới công chúng Việt Nam và quốc tế gần 100 bộ trang phục truyền thống đến từ các quốc gia với sự tham gia trình diễn của những gương mặt nổi tiếng như siêu mẫu Hạ Vy, diễn viên Quỳnh Nga, Quỳnh Kool, MC Vân Hugo, người mẫu Vũ Hạnh Nguyên, nhạc sĩ Giáng Son, hoa hậu Trần Bảo Ngọc, hai đại sứ đặc mệnh toàn quyền biểu diễn là Thụy Sĩ, Pakistan và các người mẫu.

Đây có thể nói là màn trình diễn trang phục dân tộc quốc tế phong phú, hoành tráng nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.

Chương trình giới thiệu tới công chúng Việt Nam và quốc tế gần 100 bộ trang phục truyền thống đến từ các quốc gia. Ảnh: HÒA NGUYỄN.

Với hình ảnh mãn nhãn khi kết hợp công nghệ 3D mapping, âm thanh, ánh sáng sân khấu hiện đại, Bước chân di sản nâng tầm và không thua kém bất cứ show thời trang quốc tế lớn nào.

Như một lời chào từ nước chủ nhà đúng dịp thủ đô vừa kỷ niệm 71 năm giải phóng, bộ sưu tập mang tên HaNoi in Hà Nội của nhà thiết kế Vũ Việt Hà được chọn mở màn ngay sau màn múa Lụa là.

Liên khúc Welcome Vietnam - Hello Vietnam - Dáng em lụa là được chọn làm nhạc nền cho bộ sưu tập với sự trình diễn của nghệ sĩ violin Thu Huyền, ca sĩ Lê Trang - Lê Anh…

Kế tiếp chương trình là bộ sưu tập Heritage in Hà Nội của nhà thiết kế Anh Thư - thương hiệu áo dài Ngân An là sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại.

Những họa tiết gốm Bát Tràng, chiếc nón lá, và hình ảnh hồn sen thanh khiết gợi nhắc vẻ đẹp Việt trong âm nhạc Trịnh Công Sơn, tái hiện chiều sâu văn hóa đất kinh kỳ với sự tham gia của bốn phu nhân đến từ đại sứ quán Mỹ - Séc - Nhật Bản, Ukraine, hoa hậu Trần Bảo Ngọc và các người mẫu thể hiện cầu nối văn hóa, di sản giữa Việt Nam và bạn bè năm châu.

Các khách mời quốc tế cũng được dịp chiêm ngưỡng bộ sưu tập cổ phục Việt và áo dài. Ảnh: HOÀ NGUYỄN.

Tiết mục nghệ thuật Qua miền di sản được đạo diễn Hoàng Công Cường dàn dựng khéo léo với sự kết hợp của hàng loạt ca khúc mang đậm bản sắc văn hoá Việt các vùng miền với Nét duyên Kinh Bắc, Đêm hoa đăng, Cô Ba Saigon… do các ca sĩ Lê Anh và Lê Trang thể hiện cùng vũ đoàn.

Phần hình ảnh công phu được thể hiện qua công nghệ mapping mang đến một tiết mục quá mãn nhãn và độc đáo, vừa thể hiện nét đẹp văn hoá của Việt Nam, vừa thể hiện được sự giao thoa với quốc tế.

Để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất trong lễ hội văn hóa thế giới 2025 chính là phần trình diễn bộ sưu tập truyền thống của 19 nước đến từ châu Á, Âu, Phi, Mỹ của các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế mang đến không gian lễ hội đầy màu sắc, âm nhạc và thắm đượm tình hữu nghị.

NSND Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, chia sẻ tại chương trình. Ảnh: HOÀ NGUYỄN.

Các khách mời quốc tế cũng được dịp chiêm ngưỡng bộ sưu tập cổ phục Việt và áo dài gồm bộ sưu tập dệt hoạ Vân Yên - Mị xiêm y, Thăng Long - dấu thời gian, Nguyệt hoa.

Phần được chờ đợi nhất chính là màn đấu giá năm bộ trang phục đẹp nhất trong đêm diễn và đấu giá vật phẩm là bình gốm Mẹ và con’, chuỗi vòng ngọc trai…

Trong đó, bức tranh khổ lớn Điệu chèo cổ và tiếng sáo diều trên cánh đồng vàng của hoạ sĩ Ngô Bá Hoàng dưới sự dẫn dắt giá sôi nổi của NSND Tự Long và NSND Xuân Bắc đã được một đại diện của SHB và T&T - đơn vị đồng hành tài trợ cho chương trình thắng đấu giá với số tiền lên tới 1 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền đấu giá của chương trình là 2,5 tỉ đồng sẽ được chuyển đến các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ, nhằm hỗ trợ xây dựng lại nhà ở, trường học, các công trình dân sinh.

Bức tranh khổ lớn 'Điệu chèo cổ và tiếng sáo diều trên cánh đồng vàng' của hoạ sĩ Ngô Bá Hoàng đã được một đại diện của SHB và T&T - đơn vị đồng hành tài trợ cho chương trình thắng đấu giá với số tiền lên tới 1 tỷ đồng. Ảnh: HOÀ NGUYỄN.

Đạo diễn Hoàng Công Cường chia sẻ lễ hội văn hóa thế giới năm 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội quy tụ 48 quốc gia - nơi hội tụ rất nhiều câu chuyện tại Hoàng Thành Thăng Long để quảng bá văn hoá các nước.

Đêm khai mạc với phần trình diễn mãn nhãn đã giới thiệu di sản văn hoá của Việt Nam ra thế giới.

Bên cạnh đó có sự kết hợp của các nghệ sĩ quốc tế trong Bước chân di sản mang tới cho khán giả không khí tự hào. Qua lễ hội lần này, khán giả quốc tế hiểu về hành trình văn hoá, lịch sử của Việt Nam và nơi đây sẽ là địa chỉ du lịch để họ đặt chân khám phá.