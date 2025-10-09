Lễ hội Văn hoá Thế giới gây quỹ ủng hộ đồng bào vùng lũ 09/10/2025 18:12

(PLO)- Lễ hội Văn hoá Thế giới lần thứ nhất sẽ đấu giá và quyên góp thiện nguyện chuyển đến các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ.

Như PLO đã thông tin, ngày 26- 9, tại Hà Nội, Bộ VH-TT&DL phối hợp với UBND thành phố Hà Nội và Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo cung cấp thông tin về chương trình Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất.

Theo đó, Lễ hội Văn hoá Thế giới lần thứ nhất tại Hà Nội lan tỏa thông điệp Kết nối – Sẻ chia – Lan tỏa yêu thương.

Lễ hội quy tụ bạn bè quốc tế, nghệ sĩ và cộng đồng cùng hướng về đồng bào vùng lũ. Sự kiện khẳng định sức mạnh của văn hoá trong hành trình vì một thế giới nhân ái và bền vững.

Sự kiện kỳ vọng trở thành điểm hẹn văn hoá đặc biệt, nơi nghệ thuật, con người và lòng nhân ái cùng hội tụ vì những giá trị tốt đẹp.

Lễ hội Văn hoá Thế giới lần thứ nhất có sự tham dự của đông đảo bạn bè quốc tế, nghệ sĩ, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người dân Việt Nam.

Người dân vùng lũ ở Thái Nguyên nhận nước lọc từ tình nguyện viên. Ảnh: LONG- TÚ.

Không chỉ là dịp gặp gỡ thắm tình hữu nghị giữa các nền văn hoá, lễ hội còn hướng về đồng bào vùng lũ đang chịu nhiều thiệt hại do thiên tai, qua đó thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế trong việc ứng phó với những thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu.

Tại lễ hội, các không gian văn hoá đa sắc màu sẽ được tái hiện sinh động – từ những điệu múa truyền thống Á – Âu, triển lãm trang phục và ẩm thực quốc tế, đến các tiết mục nghệ thuật mang đậm dấu ấn Việt Nam.

Mỗi hoạt động đều gửi gắm thông điệp “Thế giới cùng chung nhịp đập yêu thương”, khẳng định vai trò của văn hoá trong việc kết nối con người vượt qua mọi ranh giới.

Một trong những điểm nhấn được chờ đón là chương trình đấu giá và quyên góp thiện nguyện, nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng.

Toàn bộ số tiền gây quỹ sẽ được chuyển đến các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ, hỗ trợ xây dựng lại nhà ở, trường học và các công trình dân sinh thiết yếu.

Đại diện ban tổ chức cho biết, thông qua hoạt động thiện nguyện, lễ hội mong muốn không chỉ chia sẻ vật chất mà còn lan tỏa tinh thần yêu thương, giúp người dân vùng lũ thêm vững vàng vượt qua khó khăn, hướng đến tương lai tươi sáng hơn.

Khép lại trong không khí xúc động, dự kiến hàng trăm ngọn nến sẽ được thắp sáng, tượng trưng cho ánh sáng của tình người và niềm tin vào sự đồng cảm không biên giới. Hình ảnh ấy như một lời nhắc nhở rằng văn hoá không chỉ là di sản, mà còn là sức mạnh kết nối và chữa lành.

Lễ hội Văn hoá Thế giới – một cầu nối của văn hoá, nghệ thuật và lòng nhân ái – tiếp tục khẳng định thông điệp sâu sắc: “Khi văn hoá kết nối, thế giới cùng chung tay, không có thách thức nào không thể vượt qua – vì một tương lai phát triển bền vững cho mọi người”.