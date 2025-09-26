Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội là lễ hội lớn nhất từ trước tới nay 26/09/2025 17:04

(PLO)- Theo Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ VH-TT&DL, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất là lễ hội lớn nhất từ trước tới nay.

Ngày 26- 9, tại Hà Nội, Bộ VH-TT&DL phối hợp với UBND thành phố Hà Nội và Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo cung cấp thông tin về chương trình Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất.

Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT&DL Lê Hải Bình chủ trì buổi họp báo. Tham dự buổi họp báo có Đại sứ, đại diện các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế, trung tâm văn hóa nước ngoài tại Việt Nam…

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình cho biết: Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất là sáng kiến quan trọng tôn vinh, phát huy vai trò trụ cột của văn hóa đối với phát triển bền vững; là cầu nối gắn kết các quốc gia, dân tộc vượt qua mọi khó khăn, thách thức của thời đại như xung đột, dịch bệnh, biến đổi khí hậu…, chung tay đưa cộng đồng quốc tế đến với hòa bình, thịnh vượng.

Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ VH-TT&DL Nguyễn Phương Hòa cung cấp thông tin về "Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội" lần thứ nhất.

Đến ngày 25-9, đã có 48 đại sứ quán, tổ chức quốc tế, trung tâm văn hóa nước ngoài tại Việt Nam đăng ký tham dự Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất.

Trong đó, bao gồm 45 không gian văn hóa quốc gia, 33 gian hàng ẩm thực, 16 đoàn nghệ thuật quốc tế trong và ngoài nước, 12 đơn vị tham gia giới thiệu sách, 20 quốc gia gửi phim tham dự chương trình chiếu phim.

Tại sự kiện này, trong không gian Di sản Thế giới Hoàng thành Thăng Long, các nền văn hóa tại tất cả 5 châu lục trên thế giới hội tụ, giới thiệu về tinh hoa văn hóa của dân tộc mình.

Cũng tại buổi họp báo, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ VH-TT&DL Nguyễn Phương Hòa thông tin, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất tổ chức từ ngày 3 đến 5-10 tại Khu Di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội).

Trong đó, Lễ khai mạc tổ chức ngày 3-10, lễ bế mạc tổ chức ngày 5-10. Các sự kiện trong khuôn khổ chương trình bao gồm:

Ngày hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội; chương trình trình diễn phim quốc tế tại Hà Nội; chương trình mỹ thuật quốc tế tại Hà Nội; chương trình thời trang phục trang quốc tế tại Hà Nội; Lễ hội Áo dài; Ngày hội sách quốc tế tại Hà Nội và các hoạt động phụ trợ liên quan.

Ban Tổ chức đã công bố trang thông tin điện tử chính thức của Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất tại địa chỉ https://worldculturefestival.vn.

Với phương châm Văn hóa làm nền tảng – nghệ thuật là phương tiện, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội sau lần đầu tiên được tổ chức năm 2025 sẽ hướng đến là một sự kiện văn hóa đối ngoại thường niên mang tầm quốc tế tại Hà Nội.

Sự kiện góp phần kết nối các quốc gia, dân tộc, thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Việt Nam và cộng đồng quốc tế, khẳng định vai trò văn hóa, đóng góp quan trọng của văn hóa trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, đảm bảo hòa bình, thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.