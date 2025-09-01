Kinh tế

Núi Bà Đen rực rỡ sắc màu lễ hội, lập kỷ lục chợ Lá lớn nhất Việt Nam dịp 2-9

(PLO)- Núi Bà Đen rực rỡ cờ hoa, sôi động trong chuỗi sự kiện chào mừng 2-9, thu hút hàng ngàn du khách hòa mình trong không khí lễ hội non sông.

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, Núi Bà Đen (Tây Ninh) đã đón hàng ngàn du khách đến tham quan, trải nghiệm không khí lễ hội sôi động với chuỗi sự kiện quy mô chưa từng có.

Nóc nhà Nam Bộ" khoác lên mình sắc đỏ cờ hoa rực rỡ.
Kết hợp với các chương trình nghệ thuật diễn ra xuyên suốt bốn ngày, tạo nên bầu không khí hào hùng của ngày hội non sông.
Điểm nhấn nổi bật là chợ Lá trên đỉnh núi – sự kiện vừa được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận “Chợ Lá có quy mô lớn nhất Việt Nam”. Kéo dài từ 30-8 đến 2-9, chợ Lá quy tụ hơn 30 gian hàng ẩm thực và sản vật địa phương. Mỗi du khách khi đi cáp treo đều được phát lá bồ đề để tham gia phiên chợ, thưởng thức món ăn dân dã và đặc trưng của ẩm thực Tây Ninh.
Không gian chợ được tái hiện mộc mạc với mái lá, mê bồ, gỗ đước, cùng hoạt động múa dân gian, hoạt náo sôi động.
Du khách hào hứng check-in, tìm lại hình ảnh phiên chợ quê Nam Bộ xưa và niềm vui chiến thắng năm nào.
Lần đầu tiên, Khu du lịch Sun World Ba Den Mountain cũng tổ chức triển lãm quy mô với chủ đề “Núi Bà Đen – vang mãi bản hùng ca”.
Triển lãm giới thiệu nhiều hình ảnh, hiện vật lịch sử, tái hiện dấu mốc hào hùng của ngọn núi từng được mệnh danh là “mắt thần” trong kháng chiến chống Mỹ và chống Pháp.
NGUYỄN TIẾN
