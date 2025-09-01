Toàn cảnh dự án ngàn tỉ mở rộng kết nối Tây Ninh - TP.HCM
Bài&ảnh NGUYỄN TIẾN
(PLO)- Tuyến đường tỉnh 823D đang được đẩy nhanh tiến độ, hứa hẹn trở thành trục kết nối quan trọng giữa Tây Ninh và TP.HCM, mở rộng không gian phát triển.
Tuyến đường tỉnh 823D – công trình giao thông trọng điểm kết nối Tây Ninh với TP.HCM – đang được các nhà thầu tăng tốc thi công, hiện đã hoàn thành hơn 75% khối lượng, dự kiến đưa vào khai thác trong năm 2025.
Tuyến đường tỉnh 823D giữ vai trò đặc biệt quan trọng khi kết nối trực tiếp với các trục giao thông chiến lược như Quốc lộ N2, đường Hồ Chí Minh, các tuyến Vành đai 2, 3, 4 của TP.HCM. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ mở rộng không gian phát triển, tạo quỹ đất sạch có giá trị, là lợi thế thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Khi đưa vào khai thác, 823D sẽ trở thành tuyến đường huyết mạch mới, góp phần đưa Tây Ninh trở thành cực tăng trưởng năng động ở khu vực phía Nam.