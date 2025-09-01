Toàn cảnh dự án ngàn tỉ mở rộng kết nối Tây Ninh - TP.HCM 01/09/2025 12:16

(PLO)- Tuyến đường tỉnh 823D đang được đẩy nhanh tiến độ, hứa hẹn trở thành trục kết nối quan trọng giữa Tây Ninh và TP.HCM, mở rộng không gian phát triển.

Tuyến đường tỉnh 823D – công trình giao thông trọng điểm kết nối Tây Ninh với TP.HCM – đang được các nhà thầu tăng tốc thi công, hiện đã hoàn thành hơn 75% khối lượng, dự kiến đưa vào khai thác trong năm 2025.

Tuyến đường tỉnh 823D kết nối Tây Ninh﻿ - TP.HCM.

Ghi nhận của PLO, nhiều đoạn trên tuyến 823D đã được thảm nhựa, sẵn sàng kẻ vạch phân làn.

Tuyến đường được thiết kế hiện đại với 4 làn xe chính, 2 làn song hành, nền đường rộng 40m.

Hệ thống đèn tín hiệu giao thông và biển báo được lắp đặt đồng bộ, hứa hẹn tạo diện mạo mới cho hạ tầng giao thông khu vực cửa ngõ Tây Bắc.

Dự án có chiều dài hơn 14 km, điểm đầu tại nút giao Quốc lộ N2 – đường Hồ Chí Minh, điểm cuối tại tuyến Tây Bắc (kênh Ranh). Tổng vốn đầu tư hơn 4.800 tỉ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 1.100 tỉ, còn lại là bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Dự án được khởi công từ cuối năm 2021, đến nay đã hoàn tất nền đường, hệ thống thoát nước và nhiều hạng mục khác. Tỉ lệ cấp phối đá dăm đạt gần 98%, bê tông nhựa đạt hơn 52%, trong khi bó vỉa và dải phân cách đã cơ bản hoàn thành.

Hiện trên toàn tuyến có 9 mũi thi công hoạt động đồng loạt, công nhân tất bật hoàn thiện các hạng mục dự án.

Đặc biệt, vòng xoay tại nút giao giữa đường tỉnh 823D và đường tỉnh 824 đang được đẩy nhanh để kịp tiến độ.

Tuyến đường tỉnh 823D giữ vai trò đặc biệt quan trọng khi kết nối trực tiếp với các trục giao thông chiến lược như Quốc lộ N2, đường Hồ Chí Minh, các tuyến Vành đai 2, 3, 4 của TP.HCM. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ mở rộng không gian phát triển, tạo quỹ đất sạch có giá trị, là lợi thế thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Không chỉ mang ý nghĩa giao thông, đường tỉnh 823D còn được kỳ vọng thúc đẩy công nghiệp, logistics giai đoạn 2025–2030. Tuyến đi qua nhiều khu công nghiệp, khu đô thị lớn; đồng thời gia tăng kết nối các đại dự án tại huyện Đức Hòa, Long An cũ (nay thuộc Tây Ninh) như Vinhomes Green City, Lucky City. Đây sẽ là động lực cho thị trường bất động sản và phát triển hạ tầng vùng phụ cận.

Theo Ban Quản lý dự án, các nhà thầu đang được yêu cầu vừa đẩy nhanh tiến độ vừa hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán để đảm bảo dự án về đích trong năm 2025.