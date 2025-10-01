Hàng nghìn người dự Lễ cáo yết mở hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 01/10/2025 11:54

(PLO)- Hàng nghìn người dân, du khách cùng các lãnh đạo TP Hải Phòng đã dự Lễ cáo yết mở hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025.

Sáng 1-10 (ngày 10-8 Âm lịch), Ban Tổ chức Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc tổ chức Lễ cáo yết mở hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025.

Lãnh đạo TP Hải Phòng cùng hàng nghìn người dân dự Lễ cáo yết mở hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025.

Đã thành thông lệ “Dù ai buôn bán gần xa/Hai mươi tháng tám giỗ Cha thì về”, cứ đến mùa Thu, nhân dân cả nước lại hành hương về đền Kiếp Bạc tưởng nhớ, tri ân công đức của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn.

Tại vùng đất Kiếp Bạc linh thiêng còn âm vang Hào khí Đông A hơn 700 năm về trước, Lễ cáo yết xin phép mở hội mùa Thu được trang trọng tổ chức, đầy đủ các nghi thức cổ truyền. Trước nhà Bạc, trong không khí linh thiêng, các đại biểu thành kính dâng hương, hoa, vật phẩm kính cáo Đức Thánh và các vị Thần linh xin phép mở hội.

Lãnh đạo TP Hải Phòng làm Lễ cáo yết mở hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025.

Tiếp đến, các đại biểu dâng hương tại nội đền Kiếp Bạc. Đội tế Vạn Yên, Dược Sơn và Bắc Đẩu của phường Trần Hưng Đạo thực hiện các nghi thức tế lễ truyền thống, góp phần làm nổi bật giá trị văn hóa tâm linh đặc sắc của vùng đất này.

Cáo yết là nghi lễ không thể thiếu trước mỗi kỳ lễ hội. Đây là một trong những nghi lễ quan trọng, linh thiêng, hoạt động sinh hoạt văn hóa tâm linh đặc sắc mang đậm nét đẹp văn hóa của người dân nơi đây. Nghi lễ góp phần bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống từ bao đời nay của người dân nơi đây.

Hàng nghìn người dân dự Lễ cáo yết mở hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025.

Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 là sự kiện văn hóa truyền thống đặc sắc, tiêu biểu đầu tiên của TP Hải Phòng sau hợp nhất. Lễ hội năm nay không chỉ là sự kiện văn hóa - tâm linh trang trọng, tưởng nhớ công đức tiền nhân, mà còn được nâng tầm về quy mô. Tại lễ hội sẽ diễn ra lễ vinh danh Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Lễ hội mùa Thu Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 1-10 đến hết 12-10-2025 (tức ngày 10 đến ngày 20-8 Âm lịch).