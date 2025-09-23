Lễ hội mùa Thu Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2025 sẽ được tổ chức quy mô lớn nhất từ trước đến nay 23/09/2025 17:17

(PLO)- Lễ hội mùa Thu Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2025 sẽ được tổ chức quy mô lớn nhất từ trước đến nay; Chủ tịch UBND TP Hải Phòng là Trưởng Ban tổ chức Lễ hội.

Chiều 23-9, Ban tổ chức Lễ hội mùa Thu Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2025 tổ chức họp báo thông tin về lễ hội.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Quang Phúc khẳng định Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 là sự kiện văn hóa truyền thống đặc sắc, tiêu biểu đầu tiên của thành phố Hải Phòng sau sáp nhập.

Lễ hội được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, các hoạt động phần lễ và phần hội được nâng cấp nhưng vẫn đảm bảo trang trọng đúng với nghi thức truyền thống. Với quy mô này, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu là Trưởng Ban tổ chức Lễ hội.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Quang Phúc thông tin về Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2025. Ảnh: NS

Lễ hội năm nay dự kiến được tổ chức từ ngày 1-10 đến 12-10 (tức từ mùng 10 đến hết ngày 21 tháng 8 Âm lịch). Tại lễ hội cũng sẽ diễn ra lễ vinh danh Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa Thế giới.

Theo Ban Tổ chức lễ hội, trọng tâm của lễ hội năm nay tập trung vào ngày 7-10 (ngày 16 tháng 8 Âm lịch) gồm chuỗi các hoạt động: Lễ tưởng niệm 583 năm ngày mất của Danh nhân văn hoá thế giới Nguyễn Trãi; Lễ tưởng niệm 725 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, Khai hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025; Khai hội mùa Thu năm 2025, chào mừng, tuyên truyền, quảng bá sự kiện Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là Di sản thế giới; Chương trình nghệ thuật “Hải Phòng – Tinh hoa miền di sản” và lễ khai ấn Đức Thánh Trần.

Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Phòng Trần Thị Hoàng Mai thông tin thêm về Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc. Ảnh: NS

Các nghi lễ và hoạt động hội được nâng cấp về quy mô, chuẩn hóa nghi thức xứng tầm di sản thế giới. Trong đó, tại khu di tích Kiếp Bạc, không gian lễ hội được mở rộng từ nghi môn đền Kiếp Bạc đến sông Lục Đầu.

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng kết hợp nghệ thuật biểu diễn, nghệ thuật ca, múa nhạc, xiếc và nghệ thuật thị giác 3D mapping-layer mapping… hiện đại, hoành tráng, tái hiện chiến công hiển hách của quân dân nhà Trần, đặc biệt là của Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương, trên mảnh đất Vạn Kiếp.

Đồng thời, tuyên truyền, quảng bá các giá trị nổi bật toàn cầu của 5 di tích thành phần của Di sản thế giới trên địa bàn Tây Hải Phòng cũng như các giá trị văn hóa tiểu biểu, đặc trưng của thành phố.

Tuần Văn hóa Du lịch và xúc tiến Thương mại năm nay ngoài việc mở rộng quy mô, tổ chức khu gian hàng trưng bày, giới thiệu, quảng bá văn hóa, du lịch, xúc tiến thương mại, các sản phẩm OCOP, nông sản, tiểu thủ công nghiệp tiêu biểu, làng nghề truyền thống, ẩm thực đặc sắc của các địa phương trong và ngoài thành phố Hải Phòng.

1 góc di tích Côn Sơn. Ảnh: NS

Tại tuần văn hóa cũng sẽ có các hoạt động trình diễn, quảng diễn, giới thiệu quy trình chế tác sản phẩm để du khách trải nghiệm. Cùng với đó là hoạt động biểu diễn, giao lưu các hoạt động văn hoá văn nghệ, nghệ thuật dân gian truyền thống phục vụ nhân dân và du khách trong suốt thời gian diễn ra Tuần Văn hóa du lịch và Xúc tiến thương mại.

Thành phố cũng xây dựng chương trình giới thiệu sản phẩm du lịch mới theo 3 chủ đề: tour trải nghiệm “Một hành trình 5 điểm đến Di sản thế giới”, tour trải nghiệm “Theo dấu chân Tam tổ Trúc Lâm”, tour “Khám phá Di sản Côn Sơn, Kiếp Bạc”...