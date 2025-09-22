Bốn điểm đặc biệt tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng 22/09/2025 16:56

(PLO)- Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ nhất sẽ là đại hội tiên phong trong ứng dụng công nghệ số, có số lượng tham luận đăng ký lớn nhất từ trước tới nay…

Chiều 22-9, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng tổ chức họp báo thông tin về Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Đại hội sẽ diễn ra trong hai ngày 26 và 27-9 tại Trung tâm Hội nghị và Biểu diễn thành phố. Phiên khai mạc được tổ chức vào sáng ngày 27-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Tham dự đại hội có 446 đại biểu chính thức đại diện cho 243.544 đảng viên, thuộc 118 đảng bộ trực thuộc Thành ủy cùng với khoảng trên 260 đại biểu khách mời.

4 điểm nổi bật tại Đại hội

Cung cấp thông tin tại buổi họp báo, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Quang Phúc cho biết có bốn điểm đặc biệt, nổi bật về Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ nhất.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Quang Phúc thông tin về Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ nhất. Ảnh: NS

Trong đó, đây là Đại hội đầu tiên sau hợp nhất TP Hải Phòng và tỉnh Hải Dương. TP Hải Phòng mới có dân số trên 4,6 triệu người, đứng thứ 4 cả nước; quy mô kinh tế đứng thứ 3 cả nước. Địa phương đang đứng trước nhiều thời cơ, vận hội để bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn tới.

Thứ hai, công tác chuẩn bị Đại hội đã được chỉ đạo và tổ chức thực hiện khẩn trương, khoa học, chuyên nghiệp. Đến nay, Báo chính trị đã qua 12 lần dự thảo, Báo cáo kiểm điểm và dự thảo Nghị quyết qua sáu lần dự thảo để hoàn thiện và trình ra Đại hội.

Thành ủy cũng chủ động xây dựng dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết để Đại hội thảo luận và Ban Chấp hành Đảng bộ khoá mới tiếp thu, hoàn thiện ban hành ngay sau khi kết thúc Đại hội để Nghị quyết sớm đi vào thực tiễn.

Thứ ba, đây là Đại hội có số lượng tham luận đăng ký lớn nhất từ trước tới nay với 156 tham luận gửi về và được đưa vào kỷ yếu Đại hội, dự kiến sẽ có 17 tham luận trình bày tại Đại hội.

Các tham luận đều tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để đạt được những mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thành phố năm năm 2025 - 2030; có nhiều tham luận được đánh có chất lượng rất tốt, đưa ra nhiều giải pháp rất cụ thể để triển khai năm đột phá chiến lược, xây dựng Đề án xây dựng chủ nghĩa xã hội và gắn với con người xã hội chủ nghĩa, xây dựng thành phố không ma tuý…

Thứ tư, đây sẽ là Đại hội số cấp tỉnh, thành phố đầu tiên trong cả nước. Cụ thể, TP tiên phong trong thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, chuyển đổi số toàn diện - ứng dụng công nghệ số trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin (xây dựng phần mềm điểm danh tự động sử dụng công nghệ nhận diện AI, văn kiện Đại hội và tài liệu các phiên làm việc đăng tải lên Ứng dụng Đại hội số…)

Mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt bình quân 13%/năm trở lên

Theo Ban tổ chức, Báo cáo chính trị tại Đại hội sắp tới đề ra sáu quan điểm phát triển; 29 chỉ tiêu chủ yếu; năm đột phá chiến lược; bốn nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên các lĩnh vực, gồm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát triển kinh tế; phát triển văn hóa, xã hội và con người; tăng cường quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Một góc đô thị Hải Phòng. Ảnh: NS

Mục tiêu đến năm 2030, xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng biển công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á; tiên phong trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, là trung tâm kinh tế biển, du lịch chất lượng cao, dịch vụ - logistics và năng lượng sạch hàng đầu cả nước, trung tâm quốc tế về đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ biển…

Báo cáo cũng nêu ra một số chỉ tiêu lớn như tăng trưởng GRDP giai đoạn 2026 - 2030 đạt bình quân 13%/năm trở lên, phấn đấu đạt 14%/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2030 đạt 11.247 USD/người.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng bình quân 15,5% - 16,5%/năm. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến năm 2030 đạt 245.500 tỉ đồng, trong đó thu nội địa đạt 122.000 tỉ đồng.

Phấn đấu tỉ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt từ 3% tổng số đảng viên trở lên; thành lập 220 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Đến hết năm 2027, 100% chính quyền xã, phường, đặc khu được công nhận đạt chuẩn “Chính quyền thân thiện” và 100% sở, ban, ngành thành phố được công nhận đạt chuẩn “Công sở thân thiện”…